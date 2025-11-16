شرطة دبي توسّع رادارات الضوضاء.. وغرامات تصل لـ 10,000 درهم

كما ترصد الرادارات المركبات التي تستخدم آلة التنبيه دون داعٍ وأنظمة الصوت المرتفعة جداً. وأوضح المزروعي أن المخالفات تشمل المركبات ذات التعديلات المسببة للضوضاء العالية، أو أجهزة التسجيل الصاخبة، أو الاستخدام غير السليم لآلة التنبيه. ويواجه المخالفون غرامات تصل إلى 2,000 درهم و 12 نقطة سوداء، بينما قد تتكبد المركبات المحجوزة رسوم فك حجز تصل إلى 10,000 درهم.