شرطة دبي توسّع رادارات الضوضاء.. وغرامات تصل لـ 10,000 درهم

تعتزم شرطة دبي توسيع نظامها لرصد الضوضاء (الرادارات الصوتية) في جميع أنحاء الإمارة للحد من الأصوات المزعجة الصادرة عن المركبات والدراجات النارية. وستقوم الشرطة بزيادة عدد الرادارات تدريجياً لتغطي أجزاء مختلفة من دبي.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لضمان السكينة العامة وجودة الحياة في دبي ولجعل الإمارة واحدة من أكثر المدن سلامة وتحضراً في العالم.
وأوضح اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، أن الرادارات جزء من نظام التقنيات الذكية لشرطة دبي لإدارة الحركة المرورية. وقال: "تقيس هذه الأجهزة مستويات الضوضاء بدقة، وتحدد المصدر، وتوثق المخالفات بالفيديو كلما تم تجاوز الحدود المسموح بها."
كما ترصد الرادارات المركبات التي تستخدم آلة التنبيه دون داعٍ وأنظمة الصوت المرتفعة جداً. وأوضح المزروعي أن المخالفات تشمل المركبات ذات التعديلات المسببة للضوضاء العالية، أو أجهزة التسجيل الصاخبة، أو الاستخدام غير السليم لآلة التنبيه. ويواجه المخالفون غرامات تصل إلى 2,000 درهم و 12 نقطة سوداء، بينما قد تتكبد المركبات المحجوزة رسوم فك حجز تصل إلى 10,000 درهم.
وشدد المزروعي على أن شرطة دبي ستواصل مراقبة وتتبع المركبات المسببة للإزعاج من خلال الدوريات المرورية والأنظمة الذكية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعية واسعة النطاق لإطلاع الجمهور على مخاطر الضوضاء وتأثيرها على الصحة العامة والسلامة المجتمعية.
ويأتي هذا التوسع تحت إشراف اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لإمارة دبي، والتي تم تشكيلها للحفاظ على معايير الإمارة في التحضر والنظام والجمال. وتعمل اللجنة على ضمان بقاء دبي نموذجاً عالمياً للنظافة والسلامة واحترام الحياة المجتمعية.
وأكد المزروعي أن الهدف من تطبيق هذه الأنظمة ليس إصدار الغرامات، بل توعية السائقين بأهمية الالتزام بقواعد السلوك المتحضر على الطرق، مشدداً على أن الحفاظ على الهدوء مسؤولية مجتمعية تساهم في تعزيز راحة السكان والزوار، وتدعم جهود الإمارة لتحقيق معايير المدن المتحضرة والمتطورة.