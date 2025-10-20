شرطة دبي تنقذ سائقة تعطل مثبت السرعة في مركبتها

أنقذت شرطة دبي سائقة تعطل مثبت السرعة في مركبتها أثناء قيادتها على شارع الإمارات باتجاه أبوظبي. وذكرت الشرطة أن دوريات المرور استجابت للبلاغ في غضون دقائق، مما حال دون وقوع حادث محتمل.
وقال مدير الإدارة العامة للمرور العميد جمعة سالم بن سويدان إن سائقة المركبة لم يتمكن من التحكم في سرعتها بعد تعطل مثبت السرعة، ما أدى إلى عدم استجابتها لدواسة البنزين والفرامل.
أرسلت الدوريات إلى مكان الحادث لتحديد موقع السيارة وقام الضباط بإرشاد السائقة عبر الهاتف أثناء مرافقة السيارة حتى تمكنت من التوقف بأمان.
وأضاف بن سويدان: "أنشأت الدوريات ممرًا آمنًا حول المركبة، مما أدى إلى تسهيل حركة المرور ومنع الاصطدام". وتابع: "بفضل تنسيق جهودهم، تمكنت السائقة من التوقف بأمان على جانب الطريق".
نصح السائقين بالحفاظ على هدوئهم في مثل هذه الحالات، وربط أحزمة الأمان، وتشغيل أضواء الخطر، والاتصال بالرقم 999 لطلب المساعدة. ينبغي على السائقين محاولة تغيير وضعية ناقل الحركة إلى الوضع المحايد، أو إيقاف تشغيل المحرك وإعادة تشغيله، أو الضغط باستمرار على المكابح حتى تتوقف السيارة.
وحث بن سويدان على إجراء الصيانة الدورية للمركبات، وخاصة أنظمة المكابح ومثبت السرعة، مؤكداً أن الوعي واتخاذ القرارات بهدوء هما مفتاح تجنب الحوادث.
