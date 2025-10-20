شرطة دبي تنقذ سائقة تعطل مثبت السرعة في مركبتها

نصح السائقين بالحفاظ على هدوئهم في مثل هذه الحالات، وربط أحزمة الأمان، وتشغيل أضواء الخطر، والاتصال بالرقم 999 لطلب المساعدة. ينبغي على السائقين محاولة تغيير وضعية ناقل الحركة إلى الوضع المحايد، أو إيقاف تشغيل المحرك وإعادة تشغيله، أو الضغط باستمرار على المكابح حتى تتوقف السيارة.