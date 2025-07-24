شرطة دبي تنقذ سائقاً تعطل مثبت السرعة في مركبته

وقع الحادث بينما كانت المركبة متجهة نحو أبوظبي، وأبلغ السائق عن عدم قدرته على التباطؤ أو استخدام المكابح. في غضون دقائق من تلقي البلاغ، حددت فرق المرور في شرطة دبي موقع المركبة، وأخلت الطريق من المركبات المحيطة، وأرشدت السائق إلى مكانه بأمان لإيقافها دون إصابات أو أضرار.