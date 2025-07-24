شرطة دبي تنقذ سائقاً تعطل مثبت السرعة في مركبته

أنقذت دوريات شرطة دبي سائقاً تعطل نظام تثبيت السرعة في سيارته أثناء سيره بسرعة عالية على شارع الشيخ محمد بن زايد، وتدخلت دوريات الشرطة سريعاً لمنع وقوع حادث محتمل.
وقع الحادث بينما كانت المركبة متجهة نحو أبوظبي، وأبلغ السائق عن عدم قدرته على التباطؤ أو استخدام المكابح. في غضون دقائق من تلقي البلاغ، حددت فرق المرور في شرطة دبي موقع المركبة، وأخلت الطريق من المركبات المحيطة، وأرشدت السائق إلى مكانه بأمان لإيقافها دون إصابات أو أضرار.
صرح العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغًا يفيد بفقدان السائق السيطرة على مركبته بسبب عطل فني في نظام تثبيت السرعة، حيث كانت المركبة تسير بشكل متواصل، ولا تستجيب للفرامل أو دواسة الوقود.
تم إرسال دوريات المرور على الفور إلى موقع الحادث. وقال: "حدد الفريق موقع المركبة وظل على تواصل دائم مع السائق، ووجهه في كل خطوة لضمان سلامته وسلامة الآخرين على الطريق".
أنشأ رجال الأمن ممرًا آمنًا حول المركبة، مما أتاح للسائق إيقافها بأمان دون إصابات أو أضرار.
وأشاد بن سويدان بالتنسيق بين مركز القيادة والدوريات الميدانية، ووصفه بأنه مثال قوي على كفاءة الاستجابة للطوارئ.
كما شاركت شرطة دبي أيضًا الخطوات التي يجب على سائقي السيارات اتباعها في حالة حدوث مشكلة مماثلة:
حافظ على هدوئك ولا داعي للذعر
ربط حزام الأمان وتشغيل أضواء الخطر
اتصل على الرقم 999 فورًا للإبلاغ عن الحادث
قم بتحويل التروس إلى الوضع المحايد (N) وأوقف تشغيل المحرك، ثم أعد تشغيله
إذا فشل ذلك، قم بالضغط بشكل ثابت على دواسة الفرامل
إذا لم ينجح الكبح، اسحب فرامل اليد ببطء مع الإمساك بعجلة القيادة بقوة
كملجأ أخير، قم بالتبديل بين الوضع المحايد (N) والقيادة (D) لمحاولة استعادة السيطرة
حثّ مسؤول شرطة دبي جميع السائقين على إجراء فحص دوري للمركبات، وخاصةً لأنظمة مثل الفرامل ومثبت السرعة. وقال: "إن الوعي واتخاذ القرارات السريعة في حالات الطوارئ يُحدثان فرقًا حاسمًا في منع حوادث الطرق".