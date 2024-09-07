شرطة دبي تنقذ سائقاً تعطل مثبت السرعة في مركبته
أنقذت شرطة دبي سائق سيارة تعطلت أداة تثبيت السرعة في مركبته، ولم يعد يستطيع التحكم بالسيارة.
وقالت السلطات إن السائق اتصل برقم الطوارئ وطلب المساعدة العاجلة عندما أدرك أنه لم يعد قادراً على السيطرة على سيارته.
وقال اللواء سيف مهير المزروعي مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالإنابة، إن دوريات المرور تحركت على الفور إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، ورصدت المركبة بعد مرورها على جسر "إكسبو".
وتفصيلاً، قال: «نظراً لخطورة المركبة على الطريق السريع، سارعت الدوريات إلى تأمين المنطقة المحيطة بها وتفعيل اللوحات التحذيرية لسائقي المركبات الأخرى، ثم عملت على طمأنة السائق الذي بدا عليه الانزعاج، ثم تمركزت إحدى الدوريات أمام المركبة وبدأت في إيقافها تدريجياً، فيما قامت الدوريات الأخرى بتأمين المسار خلفها».
وحث للواء سيف مهير المزروعي السائقين على الهدوء وتجنب الذعر في حال تعرضهم لخلل في مثبت السرعة، وفي حال حدوث مثل هذا الموقف، طلب منهم التأكد من ربط حزام الأمان، وتشغيل أضواء التحذير والمصابيح الأمامية، والاتصال فورًا برقم الطوارئ (999) للإبلاغ عن الموقف.