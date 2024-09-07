شرطة دبي تنقذ سائقاً تعطل مثبت السرعة في مركبته

وتفصيلاً، قال: «نظراً لخطورة المركبة على الطريق السريع، سارعت الدوريات إلى تأمين المنطقة المحيطة بها وتفعيل اللوحات التحذيرية لسائقي المركبات الأخرى، ثم عملت على طمأنة السائق الذي بدا عليه الانزعاج، ثم تمركزت إحدى الدوريات أمام المركبة وبدأت في إيقافها تدريجياً، فيما قامت الدوريات الأخرى بتأمين المسار خلفها».