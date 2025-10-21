شرطة دبي تنفذ تمريناً تجريبياً في القرية العالمية

إذا كنتم متجهين إلى القرية العالمية اليوم، فانتبهوا. ستجري شرطة دبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، تدريبًا تجريبيًا في هذه الحديقة الشهيرة بعد ظهر اليوم (21 أكتوبر).
سيُجرى التمرين التجريبي ابتداءً من الساعة الثانية ظهرًا. وقد طلبت شرطة دبي، في توجيهاتها، من أفراد المجتمع إبقاء المنطقة خاليةً لمركبات الطوارئ وتجنب التقاط الصور أو مقاطع الفيديو لضمان سلامة الجميع.
افتتحت القرية العالمية أبوابها للموسم الثلاثين في 15 أكتوبر في احتفاليةٍ مهيبةٍ أبهرت الجميع. استقبلت الزوار بالألعاب النارية والمسيرات وعروض الطائرات المسيرة التي أضاءت سماء القرية، في موسمٍ يُتوقع أن يكون الأكثر روعةً على الإطلاق.
وتقدم الأجنحة المخصصة لمختلف البلدان الطعام والملابس والتحف من مواقعها الخاصة، وهي أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الحديقة تظل واحدة من أكثر الوجهات شعبية في دبي.