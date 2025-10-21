شرطة دبي تنفذ تمريناً تجريبياً في القرية العالمية

إذا كنتم متجهين إلى القرية العالمية اليوم، فانتبهوا. ستجري شرطة دبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، تدريبًا تجريبيًا في هذه الحديقة الشهيرة بعد ظهر اليوم (21 أكتوبر).