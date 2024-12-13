شرطة دبي تنصح السائقين بتجنب طرق المطار لتفادي الازدحام خلال موسم الذروة
مع بدء موسم الذروة في دبي اليوم الجمعة 13 ديسمبر، توجهت شرطة دبي إلى موقع "إكس" لحث السائقين على تجنب استخدام الطرق المؤدية إلى المطار.
وقالت السلطات يوم الخميس إنه من المتوقع أن يسافر عبر مطار دبي الدولي هذا العام أكثر من 5.2 مليون مسافر في الفترة من 13 إلى 31 ديسمبر.
وفي منشور على موقع "إكس"، قالت شرطة دبي: "يرجى من السائقين مستخدمي الطرق المؤدية إلى مطارات دبي وشارع المطار، منح الأولوية للمسافرين المغادرين والقادمين واستخدام الطرق البديلة لتفادي الازدحامات المرورية، نشكركم على تعاونكم".
ومن المتوقع أن يكون يوم الجمعة 20 ديسمبر هو اليوم الذي يشهد أعلى مستوى من الازدحام في المطار، حيث سيستقبل نحو 296 ألف مسافر. كما ستشهد عطلة نهاية الأسبوع من 20 إلى 22 ديسمبر ذروة النشاط حيث سيستقبل المطار نحو 880 ألف مسافر.
وفي المتوسط، من الممكن أن يصل عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي يومياً خلال فترة الأعياد إلى نحو 274 ألف شخص.