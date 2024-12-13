شرطة دبي تنصح السائقين بتجنب طرق المطار لتفادي الازدحام خلال موسم الذروة

ومن المتوقع أن يكون يوم الجمعة 20 ديسمبر هو اليوم الذي يشهد أعلى مستوى من الازدحام في المطار، حيث سيستقبل نحو 296 ألف مسافر. كما ستشهد عطلة نهاية الأسبوع من 20 إلى 22 ديسمبر ذروة النشاط حيث سيستقبل المطار نحو 880 ألف مسافر.