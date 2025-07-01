شرطة دبي تكرم نجل ضابط لتفوقه في الثانوية العامة

قدّم اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام للشؤون المالية والإدارية في شرطة دبي، التكريم، مهنئًا حميد وعائلته، ومشيدًا بإصرار الطالب وتفوقه، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته الجامعية.

صرحت إلهام أهلي، رئيسة فريق السعادة والإيجابية بالقسم، بأن مبادرة تكريم الطلاب المتفوقين تندرج ضمن جهود أوسع لإلهام الشباب المتفوقين وأسرهم. وأضافت أن هذا التكريم يتماشى مع عام المجتمع، وهي حملة وطنية تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية.