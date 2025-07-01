شرطة دبي تكرم نجل ضابط لتفوقه في الثانوية العامة

بعد حصوله على المركز الأول في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بالشارقة، كرمت شرطة دبي الطالب حميد عادل محمد عبدالله عبيد لتفوقه الدراسي خلال العام الدراسي 2024-2025.
حصل حميد، ابن العريف عادل محمد من الإدارة العامة للدعم اللوجستي، على المركز الأول على مستوى الدولة في الثانوية العامة في الفرع العام.
قدّم اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام للشؤون المالية والإدارية في شرطة دبي، التكريم، مهنئًا حميد وعائلته، ومشيدًا بإصرار الطالب وتفوقه، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته الجامعية.
صرحت إلهام أهلي، رئيسة فريق السعادة والإيجابية بالقسم، بأن مبادرة تكريم الطلاب المتفوقين تندرج ضمن جهود أوسع لإلهام الشباب المتفوقين وأسرهم. وأضافت أن هذا التكريم يتماشى مع عام المجتمع، وهي حملة وطنية تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية.
في كل عام، تُكرّم الجهات الحكومية، بما فيها وزارة التربية والتعليم والهيئات المحلية، طلاب المرحلة الثانوية المتفوقين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وغالبًا ما تُسلّط هذه التكريمات الضوء على التميّز الأكاديمي في مختلف التخصصات، مثل التكنولوجيا العامة، والتخصصات المتقدمة، والتكنولوجيا التطبيقية.
في السنوات الأخيرة، شجعت مبادرات مثل عام المجتمع المؤسسات الحكومية على التفاعل مع الأسر والطلاب لتعزيز ثقافة الإنجاز والتماسك الاجتماعي. وتشارك إدارات الشرطة، بما فيها شرطة دبي، بانتظام في هذه الجهود من خلال تكريم الطلاب المرتبطين بكوادرها، مما يعزز قيمة التعليم ودعم المجتمع.