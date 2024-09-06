الإمارات
شرطة دبي تكرم مقيمين على جهودهم في تعزيز الأمن
تم تكريمهم بشهادات تقديرية بعد أن ساهمت جهودهم في تعزيز السلامة والأمن في المجتمع
كرمت شرطة دبي يوم الجمعة، مقيمين اثنين تقديراً لتعاونهما وسلوكهما الأخلاقي.
حيث منحت إدارة شرطة بر دبي شهادات تقدير لكل من "ياسر حياة خان شير" و "نيشان راي بيجاب كومار راي" وذلك بعد جهودهما التي ساهمت في تعزيز الأمن والسلامة في المجتمع.
وأعرب العميد عبد المنعم عبد الرحمن محمد نائب مدير مركز شرطة بر دبي بالإنابة عن تقدير الهيئة وشكرها على تعاونها.
وقال إن شرطة دبي تدرك أن تعاون كافة شرائح المجتمع أمر هام ويساهم بشكل فاعل في جهودها لحماية المجتمع وضمان سعادته.
وعبر المكرمون عن سعادتهم بالتكريم، وقدموا الشكر لشرطة دبي.