شرطة دبي تكرم مقيمين على جهودهم في تعزيز الأمن

كرمت شرطة دبي يوم الجمعة، مقيمين اثنين تقديراً لتعاونهما وسلوكهما الأخلاقي.

حيث منحت إدارة شرطة بر دبي شهادات تقدير لكل من "ياسر حياة خان شير" و "نيشان راي بيجاب كومار راي" وذلك بعد جهودهما التي ساهمت في تعزيز الأمن والسلامة في المجتمع.