شرطة دبي تكرّم طالبة كتبت رسالة شكر لضباطها

في رسالتها المؤثرة، كتبت هبة الله: "ما تقومون به هو نموذجٌ للاحترافية والتميز. نفخر بكم كخط دفاعٍ أول لحماية هذا الوطن ومواطنيه. لا يسعني إلا أن أشكركم على تفانيكم وسرعة استجابتكم واستعدادكم لمساعدة كل من يحتاج إليكم".