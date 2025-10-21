شرطة دبي تكرّم طالبة كتبت رسالة شكر لضباطها

تخيل ضباط شرطة دبي يسيرون إلى فصلك الدراسي وينادون باسمك. بالنسبة للطالبة هبة الله أحمد مزمل أحمد غندور، لم يكن الأمر للاستجواب لحسن الحظ، بل لتكريمها على عمل بسيط ولطيف.
سلمت طالبة المدرسة الأمريكية الدولية مذكرة مكتوبة بخط اليد إلى ضابط شرطة متمركز خارج مدرستها، شكرت فيها القيادة على جهودهم في حفظ أمن المجتمع.
في رسالتها المؤثرة، كتبت هبة الله: "ما تقومون به هو نموذجٌ للاحترافية والتميز. نفخر بكم كخط دفاعٍ أول لحماية هذا الوطن ومواطنيه. لا يسعني إلا أن أشكركم على تفانيكم وسرعة استجابتكم واستعدادكم لمساعدة كل من يحتاج إليكم".
فاجأت شرطة دبي، ممثلة بمركز شرطة القصيص، الطالبة بزيارة خاصة ونظمت حفل تكريم أمام معلميها وزميلاتها في الفصل.
قدم الجائزة المقدم راشد محمد سالم، مدير مركز شرطة القصيص، يرافقه نائبه المقدم أحمد الهاشمي. وخلقت الزيارة لحظة بهيجة للطالبة، التي لم تتوقع أن يتم تكريمها علناً أمام زملائها.
وقال المقدم راشد إن كلمات الطالبة أثرت بعمق في ضباط الشرطة، الذين تأثروا بتقديرها. وأضاف: "تعكس هذه اللفتة البسيطة والقوية في الوقت ذاته القيم الإيجابية التي نهدف إلى غرسها في المجتمع من خلال مبادراتنا الاجتماعية".
وأوضح أن هذا التكريم يأتي كجزء من مبادرة "نصل إليك لنشكرك"، التي تحتفي بالأفراد والشركاء المجتمعيين الذين يُظهرون التعاون وحسن النية تجاه شرطة دبي. وأشاد بإخلاص هبة الله وحبها لدولة الإمارات.
وثمن النقيب سعيد عتيق الكتبي مدير إدارة العلاقات المجتمعية لفتة الطالب، وقال إن هذه اللفتة الجميلة تعبر عن وعي المجتمع وخاصة الطلبة بدور رجال الشرطة في حفظ الأمن وتعزيز الطمأنينة.
وقالت هبة الله إنها شعرت بفرحة غامرة بالزيارة وشكرت شرطة دبي على هذا التكريم. وشاركت أنها غالباً ما ترى الضباط خارج مدرستها وهم يديرون حركة المرور ويساعدون أولياء الأمور والطلاب، مما جعلها تشعر بالأمان وألهمها لكتابة رسالة الشكر تعبيراً عن تقديرها لخدمتهم وحبها للوطن.