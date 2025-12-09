شرطة دبي تكثف جهودها لتحقيق "صفر وفيات" على الطرق بحلول 2033

مع وصول عدد سكان دبي إلى 8.55 مليون نسمة في عام 2024، يظل الازدحام المروري تحديًا كبيرًا. في العام الماضي، توفي 157 شخصًا في حوادث، كان سببها الرئيسي الانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة أمان كافية، والإهمال، والتوقف على الطرق، وقطع الإشارة الحمراء. وتستمر الدوريات وحملات التوعية في الحد من الحوادث، حيث وصلت إلى أكثر من 20 مليون شخص رقميًا، وسجل محتوى وسائل التواصل الاجتماعي وحده 1.8 مليار مشاهدة.