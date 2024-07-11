شرطة دبي تكتشف 16 عقاراً اصطناعياً مخدراً بأبحاث دقيقة
كشفت شرطة دبي عن16 عقاراً صناعياً من خلال تجارب مكثفة وأبحاث وتحاليل دقيقة في المختبر أجريت العام الماضي.
والمخدرات الاصطناعية لها خصائص مشابهة للمخدرات ولكن لها بنية كيميائية متغيرة قليلاً والتي غالبا ما يتم إجراؤها للتهرب من القيود المفروضة على هذه المواد.
وكشف اللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة أنّ الإدارة تعاملت مع أكثر من 58344 طلب فحص خلال عام 2023.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة اليوم الخميس.
وقال اللواء المهيري أنّ هذا العدد لا يرجع فقط إلى النشاط الإجرامي، بل أيضاً إلى حالات أخرى تم الإبلاغ عنها للسلطات. وأضاف أن كل هؤلاء ليسوا من دبي، وأنّ "حوالي 2 في المائة من الحالات تأتي من الإمارات الأخرى"، كما حضر المؤتمر كبار ضباط الإدارة العامة للأدلة الجنائية لمشاركة إنجازات إدارتهم.
وتحدث الدكتور محمد علي المري، خبير بارز في شرطة دبي وأستاذ مساعد في علم الوراثة، عن إنشاء مركز أبحاث الجينوم في شرطة دبي ونجاحه.
وقال: "أنشأنا العام الماضي مركز أبحاث الجينوم بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة. تم إنشاء هذا المعهد بناءً على أحدث الأبحاث في مجال الجريمة. وهو أول منظمة عربية تطبق التعريف الجيني في مجال الحمض النووي."
وأضاف : "إن إنشاء مركز أبحاث الجينوم داخل المعهد العام لعلم الجريمة كان بمثابة تغيير جذري في مجال التحقيق الجنائي. نحن الآن قادرون على دراسة البيانات الجينومية الكاملة لكل من العينات البشرية وغير البشرية، مما عزز بشكل كبير قدرتنا على تحديد الأفراد وتتبع أصول المواد البيولوجية المختلفة."
وأكد أنّ إنشاء المركز يمثل علامة فارقة للمعهد. وهذا سيسمح لهم أيضاً بمعالجة القضايا الجنائية المعقدة بدقة أكبر.
وتناولت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة خلال المؤتمر كيفية سفر 10 خبراء من الإدارة إلى ليبيا للمساعدة في التعرف على ضحايا الكارثة الطبيعية التي وقعت هناك.
وشدد الدكتور يونس، وهو خبير آخر من شرطة دبي، على الدور الحاسم الذي يلعبه فريق إدارة مسرح الجريمة في كشف القضايا المعقدة، داخل الإمارة وخارجها.
وقال الدكتور يونس: "لقد كان لفرق إدارة مسرح الجريمة دور حاسم في كشف الحقيقة وراء الجرائم المعقدة. لقد أدت خبرتهم في التفتيش الأولي والتصور والكشف إلى نتائج إيجابية، مما عزز سمعة شرطة دبي كوكالة عالمية لتنفيذ القانون."
كما أشارت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة إلى أنها تطبق أدلة العمل الدولية لإجراء التحقيقات، بما في ذلك علم جمع الرفات البشرية وتحليل أنماط بقع الدم والتحقيق في مسرح الجريمة تحت الماء وعلم الحشرات الجنائي وتحليل السلوك الجنائي وتقنية إعادة بناء الوجه الشرعية.