شرطة دبي تكتشف 16 عقاراً اصطناعياً مخدراً بأبحاث دقيقة

كشفت شرطة دبي عن16 عقاراً صناعياً من خلال تجارب مكثفة وأبحاث وتحاليل دقيقة في المختبر أجريت العام الماضي.

والمخدرات الاصطناعية لها خصائص مشابهة للمخدرات ولكن لها بنية كيميائية متغيرة قليلاً والتي غالبا ما يتم إجراؤها للتهرب من القيود المفروضة على هذه المواد.

وكشف اللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة أنّ الإدارة تعاملت مع أكثر من 58344 طلب فحص خلال عام 2023.