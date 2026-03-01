شرطة دبي تُفكك "فخ الإيجارات الوهمية" وتحذر من إعلانات الأسعار المغرية

حذّر مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من تنامي أسلوب إجرامي جديد يعتمد على "خداع الراغبين في الاستئجار"، عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإعلانات الإلكترونية.
يأتي هذا التحذير ضمن مبادرة "كن واعياً للاحتيال"، الهادفة إلى سد الثغرات أمام المتربصين وتوعية الجمهور بآليات النصب الحديثة.
سيناريو الخداع: "عربون" قبل المعاينة
وأوضح المركز أن الجناة يعتمدون استراتيجية "الإغراء السعري"، حيث يتم عرض شقق سكنية في مناطق حيوية بأسعار تقل بكثير عن القيمة السوقية الحقيقية. وبمجرد تواصل الضحية، يمارس المحتالون ضغوطاً نفسية بدعوى "كثرة الطلب"، مطالبين بتحويل مبالغ مالية تحت مسميات مختلفة مثل:
عربون حجز لضمان الجدية.
رسوم توثيق مبدئية.
تأمين لتمكين الشخص من معاينة العقار.
أدوات التضليل: صور مسروقة وعقود مزيفة
وكشف المركز عن الحيل التقنية التي يلجأ إليها الجناة، والتي تشمل:
سرقة المحتوى: استخدام صور ومقاطع فيديو لإعلانات حقيقية ونسبها لأنفسهم.
انتحال الصفة: تقمص دور مالك العقار أو موظف في مكتب عقاري مرموق.
التزوير المستندي: تقديم نسخ من عقود إيجار ومستندات ملكية مزورة لإضفاء "صبغة قانونية" وهمية على العملية قبل اختفائهم فور استلام الأموال.
نصائح أمنية وقنوات الإبلاغ
وشددت شرطة دبي على ضرورة عدم تحويل أي أموال قبل التحقق الميداني من العقار، والتأكد من هوية المالك أو الوكيل عبر الجهات الرسمية المعتمدة. ودعت الجمهور إلى قطع الطريق على المحتالين من خلال الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات التالية:
تطبيق شرطة دبي الذكي.
منصة eCrime للجرائم الإلكترونية.
الرقم 901 للحالات غير الطارئة.
نصيحة أمنية:
السعر الذي يبدو "أجمل من أن يكون حقيقياً" هو غالباً الطُعم الأول في رحلة الاحتيال.