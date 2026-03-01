شرطة دبي تُفكك "فخ الإيجارات الوهمية" وتحذر من إعلانات الأسعار المغرية

وشددت شرطة دبي على ضرورة عدم تحويل أي أموال قبل التحقق الميداني من العقار، والتأكد من هوية المالك أو الوكيل عبر الجهات الرسمية المعتمدة. ودعت الجمهور إلى قطع الطريق على المحتالين من خلال الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات التالية: