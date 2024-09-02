شرطة دبي تفتح باب التوظيف للمواطنين :الشروط المطلوبة
لكل الراغبين في العمل في الشرطة، أعلنت شرطة دبي عن فتح باب التوظيف للمواطنين الذكور من دولة الإمارات العربية المتحدة الحاصلين على شهادة جامعية أو شهادة ثانوية، حيث يمكنهم الحصول على وظيفة في إدارة أمن المواصلات بشرطة دبي.
المجال مفتوح للتسجيل من 2 سبتمبر إلى 27 سبتمبر، وللتأهل للتسجيل يجب استيفاء الشروط التالية:
يجب أن تكون الشهادة الجامعية أو الثانوية صادرة عن مؤسسة تعليمية معترف بها من قبل الجهات المختصة في الدولة.
ألا يكون المواطن قد صدر ضده حكم سابق بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
يجب أن يكون العمر بين 18 و 30 عاماً.
يجب ألا يقل الطول عن 165 سم، ويجب أن يتناسب مع الوزن.
يجب على المواطن اجتياز الاختبارات والفحوصات الطبية والمقابلات الشخصية اللازمة.
التقديم متاح عبر البريد الإلكتروني: jobs@tsd.ae
المستندات المطلوبة
شهادة حسن سيرة وسلوك موجهة إلى إدارة أمن المواصلات – شرطة دبي
جواز سفر
شهادة أكاديمية معترف بها من قبل الجهات المختصة
شهادة الميلاد
بطاقة الهوية
صورة ملونة
نسخة من جواز سفر الوالدين وبطاقة الهوية
نسخة من شهادة العمل أو الخبرة (إن وجدت)
صورة من شهادة عدم محكومية من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية