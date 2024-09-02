شرطة دبي تفتح باب التوظيف للمواطنين :الشروط المطلوبة

لكل الراغبين في العمل في الشرطة، أعلنت شرطة دبي عن فتح باب التوظيف للمواطنين الذكور من دولة الإمارات العربية المتحدة الحاصلين على شهادة جامعية أو شهادة ثانوية، حيث يمكنهم الحصول على وظيفة في إدارة أمن المواصلات بشرطة دبي.