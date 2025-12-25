"شرطة دبي" تفتح باب التطوع لليلة رأس السنة.. و1100 مسجل حتى الآن

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن استمرار استقبال طلبات المتطوعين الراغبين في المساهمة بتنظيم وتأمين فعاليات احتفالات رأس السنة الميلادية، وذلك ضمن 7 فرص تطوعية نوعية تهدف إلى تعزيز المنظومة الأمنية بروح مجتمعية شابة، وترسيخ مكانة دبي كأبرز وجهة عالمية للاحتفالات الكبرى.
تتنوع المجالات التي أتاحتها شرطة دبي لاستقطاب الكفاءات والمواهب، وتشمل:
الفرق الميدانية: وتضم فرق الدراجات الهوائية والخيالة.
الدعم المجتمعي: من خلال فرق "الروح الإيجابية" والتطوع العام.
التغطية والإبداع: فرصة مخصصة للمصورين لتوثيق الحدث.
الدعم اللوجستي والجغرافي: التطوع في منطقة "حتا"، بالإضافة إلى خيار دعم فريق العمل "عن بُعد".
استراتيجية الشراكة المجتمعية
وفي هذا السياق، أكد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن هذه المبادرة تأتي تماشياً مع التوجهات الحكومية لتعزيز المسؤولية المشتركة، موضحاً أن شرطة دبي تسعى لاستثمار طاقات المتطوعين لبناء شراكات فاعلة ترفع مستوى الوعي الوقائي وتدعم جودة الحياة في الإمارة.
وأضاف المنصوري:"نحرص على توفير بيئة تطوعية آمنة ومنظمة تصقل مهارات المشاركين وتعزز فيهم روح الانتماء. لقد أثبت متطوعونا كفاءة استثنائية في تنظيم الحشود خلال الأعوام الماضية، وهم اليوم ركيزة أساسية في إظهار الوجه الحضاري المشرق لدبي."
أرقام ومواعيد هامة
شهدت المبادرة إقبالاً لافتاً منذ انطلاقها، حيث تجاوز عدد المسجلين حتى الآن 1100 متطوع. ودعت القيادة العامة الراغبين في الانضمام إلى المسارعة بالتسجيل قبل إغلاق الباب، وفق المواعيد التالية:
آخر موعد للتسجيل: يوم الأحد المقبل، الموافق 28 ديسمبر.
بدء المهام الميدانية: يوم الأربعاء 31 ديسمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً.
رابط التقديم: منصة التطوع - شرطة دبي.
ستتولى شرطة دبي توجيه المتطوعين وتزويدهم بكافة التعليمات والإجراءات اللازمة لضمان أعلى مستويات الانسيابية والتنظيم، بما يضمن تجربة آمنة وسعيدة لجميع زوار وسكان إمارة دبي خلال ليلة رأس السنة.