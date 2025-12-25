"شرطة دبي" تفتح باب التطوع لليلة رأس السنة.. و1100 مسجل حتى الآن

وفي هذا السياق، أكد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن هذه المبادرة تأتي تماشياً مع التوجهات الحكومية لتعزيز المسؤولية المشتركة، موضحاً أن شرطة دبي تسعى لاستثمار طاقات المتطوعين لبناء شراكات فاعلة ترفع مستوى الوعي الوقائي وتدعم جودة الحياة في الإمارة.