شرطة دبي تفاجئ "يوتيوبر" هندي: استرجاع هاتفه المفقود وتوصيله مجاناً على الرحلة التالية

نالت شرطة دبي إشادة كبيرة من يوتيوبر هندي شهير بسبب سرعتهم في استرداد وتسليم هاتفه الآيفون المفقود—كل ذلك مجاناً.

"مادان غوري"، منشئ محتوى رقمي من تاميل نادو ويملك أكثر من ثمانية ملايين مشترك على يوتيوب، شارك تجربته في فيديو أصبح فيروسيًا. شرح غوري أنه فقد هاتفه الأسبوع الماضي أثناء صعوده إلى رحلة متجهة إلى تشيناي في مطار دبي الدولي.

قال غوري، البالغ من العمر 32 عاماً، في الفيديو: "اكتشفت أنني فقدت هاتفي بعد أن صعدت إلى الطائرة. أخبرت طاقم المقصورة وقالوا لي لا تقلق فقط أرسل التفاصيل عبر البريد الإلكتروني لاحقاً. بصراحة، لم أكن أتوقع أنني سأستعيده، لكنني أرسلت البريد الإلكتروني بعد وصولي."

أوضح غوري أن شرطة دبي استجابت بسرعة، وطلبت منه وصف الهاتف وتفاصيل التعريف. "ما فاجأني هو السرعة. ردوا سريعاً وأخبروني أن الهاتف عُثر عليه. وبعد تأكيدي أنه لي، أرسلوا لي الهاتف على الرحلة التالية مجاناً،" قال غوري.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

حقق الفيديو انتشارًا واسعًا، حيث عبّر كثير من متابعيه عن إعجابهم بكفاءة واحترافية شرطة دبي. وصف غوري العملية كلها بأنها "بسيطة وسريعة للغاية"، مضيفًا أن جهود السلطات تجاوزت توقعاته.

هذه الحادثة ليست الوحيدة. بُنيت من خلال هذه الحوادث سمعة قوية لشرطة دبي في مساعدة السكان والزوار على استرجاع ممتلكاتهم المفقودة بسرعة—غالباً خلال ساعات—بفضل التكنولوجيا المتقدمة وتنسيق الفرق المستجيب.

يضيف فيديو غوري إلى هذه السمعة المتزايدة لشرطة دبي في إعادة الممتلكات الثمينة لأصحابها بسرعة.

فقط في الشهر الماضي، استعاد سائح بريطاني محفظته التي تحتوي على نقود وبطاقات ائتمان وهوية مفقودة في مول بدبي خلال ساعات بفضل كاميرات المراقبة ونظام الضياع والعثور المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وفي يوليو 2025، فقد زائر سعودي ساعة فاخرة في فندق، وقامت شرطة السياحة بالتنسيق مع أمن الفندق ونشر أدوات تتبع لاستعادتها خلال 24 ساعة، حيث أثنى صاحب الساعة لاحقاً على تفاني الشرطة في منشور واسع الانتشار على منصة "إكس".