شرطة دبي تعيد 171 ألف مقتنى لأصحابها خلال عام 2025

في خطوة تكرس ريادة دبي كواحدة من أكثر المدن أماناً وسعادة في العالم، كشفت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي عن حصاد استثنائي لإدارة المفقودات والمعثورات خلال عام 2025. حيث نجحت القوة في إعادة 171 ألفاً و490 معثوراً إلى أصحابها الشرعيين، ضمن استراتيجية استباقية تهدف إلى تعزيز الأمن المجتمعي والارتقاء بجودة حياة القاطنين والزوار.
أرقام تعكس كفاءة المنظومة
أظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن شرطة دبي أن العام الماضي شهد تعاملاً احترافياً مع حجم هائل من المقتنيات، حيث بلغ إجمالي المعثورات التي تم حصرها 868 ألفاً و110 معثورات، وفي المقابل استقبلت مراكز الشرطة والقنوات الرقمية 159 ألفاً و962 بلاغاً عن مفقودات، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها الجمهور لأجهزة الشرطة.
وتوزعت عمليات استقبال هذه البلاغات والمقتنيات عبر شبكة واسعة تشمل:
مراكز الشرطة المنتشرة في مختلف مناطق الإمارة.
مراكز الشرطة الذكية (SPS) التي تعمل دون تدخل بشري.
نقاط الاستلام المعتمدة في المراكز التجارية الكبرى والقنوات الحديثة.
التكنولوجيا في خدمة الأمانة
أكدت شرطة دبي أن هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة اعتماد منظومة ذكية متطورة تعمل على الربط الآلي اللحظي بين بلاغات المفقودات وبين المقتنيات التي يتم العثور عليها. ويدعم هذه المنظومة فرق عمل متخصصة تعمل على مدار الساعة لضمان دقة المطابقة وسرعة التواصل مع أصحاب المفقودات فور العثور عليها، وتسهيل إجراءات التسليم بمرونة تامة.
وقالت: "إن النتائج المحققة تجسد التكامل الحيوي بين الأجهزة الشرطية والمجتمع؛ فالجمهور شريكنا الأول في النجاح من خلال تحليه بلقيم الأمانة والمسؤولية المجتمعية عبر تسليم ما يجدونه من مقتنيات."
خدمات تتجاوز التوقعات: لوحات المركبات وبريد الإمارات
وفي لفتة تعكس المرونة التشغيلية، أفردت شرطة دبي اهتماماً خاصاً بـ لوحات المركبات، خاصة خلال فترات التقلبات الجوية والأمطار. ودعت الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن فقدان اللوحات عبر الرقم (901) أو زيارة أقرب مركز.
وفي إطار سعيها لتبسيط الإجراءات وتوفير وقت وجهد المتعاملين، أعلنت الشرطة عن خدمة نوعية:
في حال تعذر حضور صاحب العلاقة لاستلام لوحة مركبتة، يتم شحنها وإرسالها إليه مباشرة عبر "بريد الإمارات".
دعوة للمشاركة المجتمعية
ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى الاستمرار في نهج التعاون الإيجابي، والحرص على تسليم أي مقتنيات يعثرون عليها في النقاط المعتمدة، مؤكدة أن هذا السلوك هو الضمانة الأساسية لحماية ممتلكات الآخرين وضمان عودتها السريعة، مما يرسخ قيم التكافل والأمان في "دار الحي".