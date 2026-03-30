شرطة دبي تعيد 171 ألف مقتنى لأصحابها خلال عام 2025

أكدت شرطة دبي أن هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة اعتماد منظومة ذكية متطورة تعمل على الربط الآلي اللحظي بين بلاغات المفقودات وبين المقتنيات التي يتم العثور عليها. ويدعم هذه المنظومة فرق عمل متخصصة تعمل على مدار الساعة لضمان دقة المطابقة وسرعة التواصل مع أصحاب المفقودات فور العثور عليها، وتسهيل إجراءات التسليم بمرونة تامة.

وقالت: "إن النتائج المحققة تجسد التكامل الحيوي بين الأجهزة الشرطية والمجتمع؛ فالجمهور شريكنا الأول في النجاح من خلال تحليه بلقيم الأمانة والمسؤولية المجتمعية عبر تسليم ما يجدونه من مقتنيات."