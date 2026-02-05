شرطة دبي تعيد ذهباً بقيمة 50 ألف درهم لعائلة فقدت الأمل

يقولون إن "نفايات شخص ما هي كنز لشخص آخر"، ولكن ماذا يحدث عندما ينتهي الأمر بكنزك حرفياً في النفايات؟ بالنسبة لعائلة في دبي، ما بدأ ككابوس سرعان ما تحول إلى شهادة على الطرق الرائعة التي تساعد بها المدينة الناس على الإيمان بالمستحيل.
كاميني كانان، المقيمة السابقة في دبي والتي عاشت في الإمارات لمدة 23 عاماً قبل انتقالها إلى الهند في عام 2021، كانت مؤخراً في المدينة لحضور حفل زفاف. ومع مرور أسعار الذهب بأسبوع متقلب في أواخر يناير، حيث ارتفعت أسعار ذهب عيار 22 قيراطاً إلى ما فوق 600 درهم للغرام واستمرت في الصعود بشكل مطرد قررت إعادة تقييم مقدار ما استثمرته في المعدن الأصفر على مر العقود.
لاحظت كاميني أن الحقيبة المهترئة التي كانت تستخدمها لتخزين الذهب كانت تتمزق عند الحواف، فنقلت المحتويات مؤقتاً، وهي أربع عملات ذهبية عيار 22 قيراطاً بوزن 8 غرامات لكل منها، وسبيكة ذهب واحدة عيار 24 قيراطاً بوزن 50 غراماً، إلى حقيبة أخرى وتركتها على طاولة الطعام. ولسوء الحظ، تم التخلص من تلك الحقيبة عن غير قصد أثناء ترتيب المكان في وقت لاحق من ذلك اليوم.
ما تبع ذلك كان سلسلة من "المعجزات"، كما قالت العائلة التي افترضت أنها لن ترى مقتنياتها الثمينة مرة أخرى.
ولم تلاحظ المقيمة الهندية فقدان الحقيبة إلا في صباح اليوم التالي، الأول من فبراير، قبل يوم واحد من موعد سفرها، حيث بدأت رحلة بحث محمومة عن المقتنيات الثمينة. وعندما أدركت أن ابنها رماها بالخطأ، أبلغت حارس أمن المبنى بالموقف، وفقدت كل أمل. وقالت كاميني لصحيفة "خليج تايمز" عبر الهاتف: "تبلغ قيمة هذه القطع اليوم حوالي 50,000 درهم".
على الرغم من الخسارة الكبيرة، لم يقدموا بلاغاً للشرطة. وقالت، متذكرة حالة يأسها في ذلك الوقت: "إذا كانت في القمامة، فهذا يعني أنها ذهبت."
ومع ذلك، وفي غضون ثلاثة أيام فقط، في 4 فبراير، تلقى ابنها مكالمة هاتفية غير متوقعة من حارس المبنى. وروى أبهيمانيو لصحيفة "خليج تايمز" قائلاً: "قال إن هناك شخصاً يسأل عن الأشياء التي فقدناها. واتضح أنها الشرطة".
وقال بذهول: "يبدو أن لديهم نظاماً كاملاً لتتبع القمامة، فهم يعرفون أي كيس يأتي من أي مكان".
وأضاف: "استدعونني إلى مركز شرطة نايف في الساعة 4 من مساء نفس اليوم. كل ما كان علي فعله هو إحضار صور للذهب والفواتير وإثباتات لتوضيح أنها تخص والدتي". ورغم أن العملية استغرقت بضع ساعات، إلا أن المقيم أكد أنها كانت سلسة وأن ضباط الشرطة كانوا "لطفاء للغاية".
تتمتع دبي بسجل حافل بالدقة في مساعدة السكان والسياح على حد سواء في استعادة الممتلكات المفقودة. ففي العام الماضي، عثرت الشرطة وأعادت حقيبة تحتوي على 102,000 درهم نقداً في المبنى رقم 1 بمطار دبي الدولي في غضون 30 دقيقة فقط.
من سائقي سيارات الأجرة الذين يعيدون حقائب الأموال إلى موظفي المطارات الذين يتتبعون المقتنيات المفقودة والغواصين المحترفين الذين يستعيدون الأشياء الثمينة المفقودة في البحر، أصبحت مثل هذه القصص جزءاً من الرواية اليومية للإمارة. وقالت كاميني: "أنا حقاً أحب مدى روعة دبي، لا توجد مدينة أخرى مثلها".