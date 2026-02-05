شرطة دبي تعيد ذهباً بقيمة 50 ألف درهم لعائلة فقدت الأمل

لاحظت كاميني أن الحقيبة المهترئة التي كانت تستخدمها لتخزين الذهب كانت تتمزق عند الحواف، فنقلت المحتويات مؤقتاً، وهي أربع عملات ذهبية عيار 22 قيراطاً بوزن 8 غرامات لكل منها، وسبيكة ذهب واحدة عيار 24 قيراطاً بوزن 50 غراماً، إلى حقيبة أخرى وتركتها على طاولة الطعام. ولسوء الحظ، تم التخلص من تلك الحقيبة عن غير قصد أثناء ترتيب المكان في وقت لاحق من ذلك اليوم.