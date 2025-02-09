شرطة دبي تعيد حقيبة مسافر تحتوي على 25 ألف درهم خلال نصف ساعة

أعلنت شرطة دبي، الأحد، أنها ساعدت في تعقب حقيبة مفقودة لمسافر تحتوي على أكثر من 25 ألف درهم نقداً، في مطار دبي الدولي.

والتقط المسافر المصري منير سعيد إبراهيم بالخطأ حقيبة مسافر آخر أثناء سير الأمتعة، ظنًا منها أنها حقيبته بسبب تشابهها في الشكل واللون.