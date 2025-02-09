شرطة دبي تعيد حقيبة مسافر تحتوي على 25 ألف درهم خلال نصف ساعة

أعلنت شرطة دبي، الأحد، أنها ساعدت في تعقب حقيبة مفقودة لمسافر تحتوي على أكثر من 25 ألف درهم نقداً، في مطار دبي الدولي.
والتقط المسافر المصري منير سعيد إبراهيم بالخطأ حقيبة مسافر آخر أثناء سير الأمتعة، ظنًا منها أنها حقيبته بسبب تشابهها في الشكل واللون.
وأفادت الشرطة أن الحقيبة التي تحتوي على 7 آلاف دولار (نحو 25710.30 درهماً إماراتياً)، إلى جانب متعلقاته ووثائق سفره، أعادتها إليه الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي خلال نصف ساعة.
في عجلة من أمره للحاق برحلة أخرى إلى الصين خلال ساعة واحدة فقط، ذهب منير إلى مكتب شرطة المطار في صالة الوصول عندما أدرك أنه فقد حقيبته.
وعلى الفور قام ضابط المناوبة الذي تلقى البلاغ بتشكيل فريق عمل لتتبع تحركات الراكب منذ دخوله المطار، ومراجعة كاميرات المراقبة، والتواصل مع شركة طيران الإمارات التي سافر على متنها من مطار القاهرة.
وكشفت التحقيقات أن الحقيبة تم تبديلها بحقيبة مسافرة مصرية كانت لا تزال في ممرات المطار تنتظر ذويها، ولم تكن تعلم بأمر تبديل الحقيبة، وفوجئت بوصول رجال الشرطة، وتعريفهم بأنفسهم، وشرح الخطأ، وإعادة الحقيبة لها.
وتمكن منير بعد ذلك من اللحاق بطائرته المتجهة إلى الصين.
وعبر الراكبان عن شكرهما وتقديرهما لجهود ضباط وأفراد شرطة دبي، واستجابتهم السريعة في إعادة الحقائب خلال فترة وجيزة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها شرطة دبي لإنقاذ مسافرين. ففي عام 2023، فوجئت طيارة هندية نسيت ساعتها في المطار عندما أعادت السلطات ساعتها إليها بعد شهر.
في عام 2022، أعادت الشرطة 77 ألف درهم إلى مسافر باكستاني في المطار بعد أن عثر سائق سيارة أجرة على الأموال المفقودة.
وفي قضية أخرى تعود إلى عام 2021، ساعدت الهيئة في إعادة وثائق مفقودة لمعلم كان قد فقدها في المطار.