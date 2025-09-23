شرطة دبي تعلن عن فرص وظيفية للمواطنين

أعلنت شرطة دبي عن فرص عمل جديدة للمواطنين الإماراتيين، وذلك خلال معرض التوظيف "رؤية" الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي.
ومن بين الوظائف الرئيسية المتاحة وظيفة "طيار متدرب" ووظيفة "ملازم طيار جامعي" في جناح الجو في شرطة دبي، والذي يلعب دوراً حاسماً في خدمة المجتمع وعمليات الإنقاذ والمهام الإنسانية.
تُقدّم الهيئة خلال المعرض فرص عمل مميزة للمواطنين الإماراتيين، تشمل وظيفة "مساعد عالم بيانات". تشمل هذه الوظيفة العمل مع قواعد البيانات، وواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، وتحليل البيانات، والنمذجة التنبؤية، وتطوير نماذج التعلم الآلي، وغيرها من المهام ذات الصلة.
وأكد العميد راشد ناصر راشد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي حرص القيادة العامة على المشاركة في معرض الرؤية.
وقال إن هذه المبادرة تهدف إلى خلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين في مختلف الأدوار التي تتوافق مع تطلعاتهم، والاستفادة الفعالة من مهاراتهم ومواهبهم في مجال العمل الشرطي.
أكد العقيد حمد بن دعفوس، مدير إدارة الاختيار والتعيين في الإدارة العامة للموارد البشرية، على ضرورة استيفاء الراغبين بالانضمام إلى شرطة دبي لمعايير التسجيل المحددة. وأضاف: "تشمل هذه الشروط أن يكون المتقدم مواطنًا إماراتيًا، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، وحاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو شهادة جامعية في تخصص ذي صلة".
وأكد العقيد بن دعفوس أن على المرشحين استيفاء متطلبات أخرى إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح للتأهل لشغل وظيفة في شرطة دبي.
أشار العميد عبد الله حسن مفتاح، نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، إلى أن منصة شرطة دبي في معرض رؤية تستقبل الآن طلبات التوظيف عبر الأجهزة الذكية. وأضاف: "يمكن للمرشحين التسجيل بسهولة في الوظائف المفضلة لديهم، والحصول على رقم مرجعي، وتقديم جميع المستندات المطلوبة، وتحديد موعد للمقابلات الشخصية".
أكد العميد مفتاح أن شرطة دبي تتبنى هذا العام نهج "صفر بيروقراطية" لتبسيط إجراءات التقديم، بما يتماشى مع المبادرات الحكومية. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تسريع تقديم الخدمات للراغبين بالانضمام إلى شرطة دبي، متمنيًا التوفيق لجميع المرشحين الراغبين بالانضمام إلى الشرطة.