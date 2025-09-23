شرطة دبي تعلن عن فرص وظيفية للمواطنين

أكد العقيد حمد بن دعفوس، مدير إدارة الاختيار والتعيين في الإدارة العامة للموارد البشرية، على ضرورة استيفاء الراغبين بالانضمام إلى شرطة دبي لمعايير التسجيل المحددة. وأضاف: "تشمل هذه الشروط أن يكون المتقدم مواطنًا إماراتيًا، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، وحاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو شهادة جامعية في تخصص ذي صلة".