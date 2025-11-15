شرطة دبي تعلن جاهزيتها الكاملة لتنظيم معرض دبي للطيران 2025﻿

أعربت شرطة دبي يوم السبت عن جاهزيتها الكاملة لتنظيم معرض دبي للطيران 2025، وهو حدث طيران رئيسي يجمع تحت سقف واحد أكبر الشركات في هذا المجال إلى جانب شركات الطيران.
يُعد المعرض، الذي يُقام كل عامين، أيضًا منصة لصناعة الأسلحة. ويشارك هذا العام أكثر من 1,500 شركة متخصصة في مجالات الطيران والفضاء والدفاع من 150 دولة، مع توقع حضور نحو 148,000 زائر.
ولتأمين هذا الحدث الضخم الذي يُقام في مطار آل مكتوم الدولي – دبي ورلد سنترال، وضعت شرطة دبي خطة أمنية شاملة مدعومة بأكثر من 1,200 عنصر أمني. وتنطلق فعاليات الحدث يوم الاثنين الموافق 17 نوفمبر وتستمر حتى يوم الجمعة 21 نوفمبر، تحت شعار "المستقبل يبدأ هنا".
جرى تنسيق العمل بين اللجنة المنظمة للمعرض وشركائها لتأمين الحدث وتحديد الإجراءات والبروتوكولات الأمنية، بحسب ما ذكر اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات ورئيس لجنة تأمين الفعاليات في دبي.
تؤكد لجنة تأمين فعاليات دبي جاهزيتها التامة لاستضافة وتأمين النسخة التاسعة عشرة من معرض دبي للطيران.
كما شدّد المزروعي على أهمية الجهود المشتركة لتقديم معرض دبي للطيران "بأعلى مستوى تنظيمي، يعكس قدرات دولة الإمارات في استضافة الفعاليات العالمية باحترافية عالية".
وأضاف أن "جميع العناصر جاهزة لجعل عملية التنظيم والمشاركة والحضور تجربة متميزة، تُعزز من مكانة دبي كوجهة رائدة لاستضافة الأحداث العالمية الكبرى".