شرطة دبي تعلق مؤقتاً بعض خدماتها الإلكترونية

وقالت في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إنها ستقوم بتحديث خدماتها المرورية على موقعها الإلكتروني والقنوات الذكية.

وكتبت شرطة دبي: "يتضمن هذا التحديث الضروري انقطاعاً قصيراً في هذه الخدمات، بدءاً من يوم الأحد 12 يناير 2025، من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 6 صباحا".