الإمارات
شرطة دبي تعلق مؤقتاً بعض خدماتها الإلكترونية
قالت افي منشور على موقع "إكس" إنها ستقوم بتحديث خدماتها المرورية على الموقع الإلكتروني والقنوات الذكية
أعلنت شرطة دبي، اليوم السبت، عن إيقاف خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها الذكية مؤقتاً، اعتباراً من الساعة 12 من صباح اليوم الأحد 12 يناير.
وقالت في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إنها ستقوم بتحديث خدماتها المرورية على موقعها الإلكتروني والقنوات الذكية.
وكتبت شرطة دبي: "يتضمن هذا التحديث الضروري انقطاعاً قصيراً في هذه الخدمات، بدءاً من يوم الأحد 12 يناير 2025، من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 6 صباحا".