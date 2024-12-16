شرطة دبي تعزز الوعي بالجرائم الإلكترونية من خلال بطولات الألعاب

وأوضح قائلاً: "إن هدفنا ليس فقط جمع الناس معًا لممارسة الألعاب الإلكترونية، بل وتثقيفهم أيضًا حول المخاطر المرتبطة بالألعاب الإلكترونية. ورغم أن ممارسة الألعاب الإلكترونية ممتعة، إلا أنها قد تؤدي إلى مشكلات مثل الإدمان والتنمر وسرقة البيانات. وتؤكد هذه البطولة على الحاجة إلى تحقيق التوازن بين ممارسة الألعاب الإلكترونية والحياة الاجتماعية".