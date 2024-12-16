شرطة دبي تعزز الوعي بالجرائم الإلكترونية من خلال بطولات الألعاب
قال مسؤول كبير لصحيفة خليج تايمز إن السكان أصبحوا أكثر ثقة في الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية كنتيجة مباشرة للوعي الذي أثارته الشرطة أثناء استضافة بطولات الألعاب الإلكترونية. جاء هذا التصريح في الوقت الذي أعلنت فيه شرطة دبي عن النسخة الرابعة من بطولة شرطة دبي للرياضات الإلكترونية، المقرر إقامتها من 20 إلى 22 ديسمبر خلال مؤتمر صحفي.
وقد تطورت المبادرة، التي أطلقت في عام 2023، بشكل كبير. وسلط أحد كبار المسؤولين الضوء على الجدولة الاستراتيجية خلال العطلات المدرسية لتعظيم المشاركة.
وقال الرائد عبدالله الشحي مدير إدارة مكافحة الجريمة الإلكترونية: «مع كل دورة نزيد عدد الألعاب، وفي البداية لم يكن لدينا ألعاب خاصة بالأطفال، لكن الإقبال من الأهالي دفعنا إلى إدخال ست ألعاب مخصصة».
وتقام البطولة خلال الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، من الساعة الثانية ظهراً حتى التاسعة مساءً، وتتضمن جوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى 200 ألف درهم، وتصل المكافآت الفردية إلى 30 ألف درهم.
وأضاف الشحي أن البطولة الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الحضور، خاصة من العائلات، مقارنة بالنسخة السابقة. وأضاف: "ساهم المعرض المصاحب في تعزيز المناقشات المفيدة بين الآباء والأبناء، مما أدى إلى رؤى قيمة. ومع زيادة الوعي بمنصة الجرائم الإلكترونية لدينا، زاد عدد البلاغات وفهم الجمهور لحقوقهم".
وأوضح قائلاً: "إن هدفنا ليس فقط جمع الناس معًا لممارسة الألعاب الإلكترونية، بل وتثقيفهم أيضًا حول المخاطر المرتبطة بالألعاب الإلكترونية. ورغم أن ممارسة الألعاب الإلكترونية ممتعة، إلا أنها قد تؤدي إلى مشكلات مثل الإدمان والتنمر وسرقة البيانات. وتؤكد هذه البطولة على الحاجة إلى تحقيق التوازن بين ممارسة الألعاب الإلكترونية والحياة الاجتماعية".
وقال العميد الدكتور عبد الرحمن شرف مدير مركز حماية الدولي: "نتوقع مشاركة نحو 500 طالب وطالبة من مختلف المدارس، ويأتي تنظيم البطولة في وقت العطلة الشتوية تلبية لرغبات الطلاب، حيث أعرب 75% منهم عن هذه الرغبة في الفعاليات السابقة، وكشفت دراستنا الأخيرة أن 31% من الآباء والأمهات يواجهون خسائر مالية مرتبطة بالألعاب، وهو ما يؤكد أهمية مبادراتنا التوعوية".
وأشارت "أرشيا فراجات"، مؤسسة شركة "بيكسل بيرفكت"، وأحد رواد الألعاب الإلكترونية، إلى إمكانات سوق العمل، قائلة: "من المتوقع أن يخلق قطاع الألعاب الإلكترونية ما يقرب من 30 ألف وظيفة. وهذا يعكس التزامنا برعاية المواهب المحلية وتعزيز ممارسات الألعاب الإلكترونية المسؤولة". وأكدت على دعم الحكومة للمبادرات التي تزيد من الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية.
وأعرب مقداد عباس علي، مؤسس شركة "فور أو فور إسبورتس"، المنظمة للحدث، عن حماسه للبطولة. وقال: "إذا كنت تحب ما تفعله، فلن تتقدم في العمر أبدًا. هدفنا هو تهيئة بيئة نابضة بالحياة للرياضات الإلكترونية، وتوفير منصة للمواهب المحلية للتألق".