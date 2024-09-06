شرطة دبي تعزز الأمن المروري بسيارات تيسلا الذكية

وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة، أن إضافة دوريات جديدة تأتي ضمن جهود شرطة دبي المستمرة للاستفادة من المركبات الحديثة المجهزة بأحدث التقنيات والأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الحركة المرورية وأمن الطرق.