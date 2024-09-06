شرطة دبي تعزز الأمن المروري بسيارات تيسلا الذكية
عززت شرطة دبي أسطول دورياتها المرورية بإضافة أحدث طراز من سيارات "تيسلا"، المزودة بشعار الشرطة بالكامل، وفقاً لما ذكرته الهيئة.
وستُستخدم هذه المركبات الجديدة لتنظيم حركة المرور وتعزيز الوجود الأمني في المناطق السياحية وغيرها من المواقع في جميع أنحاء الإمارة.
وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة، أن إضافة دوريات جديدة تأتي ضمن جهود شرطة دبي المستمرة للاستفادة من المركبات الحديثة المجهزة بأحدث التقنيات والأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الحركة المرورية وأمن الطرق.
وأشار إلى أن هذه الدوريات الجديدة ستعزز من جودة الخدمات المرورية والأمنية في دبي وتوفر أعلى مستويات الخدمة للجمهور.
وأضاف: "تهدف إضافة هذه الدوريات الجديدة إلى تفعيل زمن استجابة أسرع وتوفير وجود أمني أفضل في الميدان، بما يتماشى مع جهود شرطة دبي لتبني أفضل المبادرات والمشاريع المبتكرة وفق خططها وبرامجها المستقبلية".