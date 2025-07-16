شرطة دبي تُعزّز الأمان بـ"الروح الإيجابية" والمشاركة المجتمعية

بين عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٤، نظمت مبادرة "الروح الإيجابية" ٩٣٣ فعالية، منها ٢٨٩ برنامجًا رياضيًا، و٢٤١ لقاءً مجتمعيًا، و٢٩٢ ورشة عمل ومحاضرة. وشارك فيها أكثر من ٦٦٠٠ متطوع، مما ساهم في نشر الوعي بخدمات الشرطة وتعزيز الروابط بين الأحياء.

أصبحت هذه المبادرة ركيزةً أساسيةً في استراتيجية شرطة دبي الوقائية. فبدلاً من مجرد الاستجابة للجريمة، تُركز على منعها من خلال معالجة عوامل مثل العزلة الاجتماعية وانعدام الثقة في أجهزة إنفاذ القانون.

وأضافت بوحجر: "إن استراتيجيتنا الوقائية لا تقتصر على نشر الضباط فحسب، بل تشمل أيضًا تمكين المجتمع من أن يكون جزءًا من نظام السلامة".

دبي أكثر أمانًا

يبدو أن هذه الاستراتيجية ناجحة. فوفقًا لمؤشر نومبيو للسلامة العالمية لعام ٢٠٢٥، تُصنّف الإمارات العربية المتحدة الآن ثاني أكثر دول العالم أمانًا، متقدمةً من المركز الرابع العام الماضي.

كما أعلنت شرطة دبي عن انخفاض الجرائم الخطيرة بنسبة 25% في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وانخفض إجمالي الجريمة بنحو 50% في عام 2023، مما يشير إلى فعالية البرامج المجتمعية مثل "الروح الإيجابية".

وأوضحت بوحجر كيف ساهمت المبادرة في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وأمنا من خلال تشجيع السلوك الإيجابي، ورفع مستوى الوعي حول خدمات الشرطة، وزيادة مشاركة المجتمع في الوقاية من الجريمة.

وأضافت بوحجر: "لا يتعلق الأمر بتعزيز السعادة فحسب، بل يتعلق أيضًا بإنشاء مجتمعات أكثر أمانًا من خلال بناء الثقة والمشاركة بين السكان والشرطة".

الوصول إلى كل ركن من أركان المدينة

ومن بين أكبر نجاحات المبادرة هو قدرتها على الوصول إلى شرائح من السكان لا تتعامل عادة مع سلطات إنفاذ القانون، بما في ذلك كبار السن والأطفال والمقيمين من خلفيات ثقافية متنوعة.

ويقول المسؤولون إن البرنامج نجح من خلال بناء هذه الروابط في تحسين التواصل والإبلاغ بين المجتمعات ومراكز الشرطة المحلية، وخاصة في المناطق السكنية.

وقالت بوحجر: "لقد شهدنا علاقات أقوى وثقة أكبر، وهو ما يترجم إلى مزيد من التعاون، وفي نهاية المطاف، إلى دبي أكثر أماناً".

حتى الآن، استقطب محتوى مبادرة الروح الإيجابية ما يقرب من 18 مليون مشاهدة عبر الإنترنت، كما حصلت المبادرة على 15 جائزة، بما في ذلك جائزة من الرابطة الدولية لرؤساء الشرطة للتميز في مجال الشرطة المجتمعية.

وبحسب المجلس فإن نسبة رضا الجمهور عن المبادرة بلغت 98.9 بالمئة.