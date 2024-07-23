شرطة دبي تعزز استجابتها للطوارئ بطائرات"درون"

أصدرت شرطة دبي، يوم الاثنين، إعلاناً للسكان الذين قد يرصدون طائرات بدون طيار تحلق في مناطقهم، موضحة أنها تستخدم الطائرات بدون طيار لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، وذلك من خلال منشور على موقع X، لافتة إلى أنه يمكن التعرف على طائرات الشرطة بدون طيار بشكل منفصل من خلال علاماتها الزرقاء.

وتهدف شرطة دبي إلى استخدام التكنولوجيا المتطورة لتعزيز السلامة والأمن من خلال الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية.