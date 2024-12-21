شرطة دبي تعزز أسطولها المروري بمركبة كهربائية جديدة
في إطار جهودها المتواصلة لتبني الحلول المبتكرة لضمان الاستجابة السريعة والفعالة لحالات الطوارئ، أضافت شرطة دبي مركبة XPENG الكهربائية إلى أسطولها المروري.
وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، إن المركبة الكهربائية الجديدة كلياً سيتم نشرها لتنظيم حركة المرور، وتعزيز تواجد الشرطة في المناطق السياحية والمواقع الرئيسية، وضمان الاستجابة السريعة للحوادث والبلاغات.
وأضاف أن "هذه الإضافة تهدف إلى رفع جودة الخدمات الأمنية والمرورية المقدمة للجمهور".
وأشار إلى أن دمج هذه المركبة ضمن أسطول شرطة دبي يعكس التزام الإدارة بتبني الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة لتعزيز التغطية الأمنية في المناطق الحيوية والسياحية، وتمكين الاستجابة الفعالة والسريعة لحالات الطوارئ.
وأوضح أن "هذه الخطوة تدعم أيضاً رؤية دبي في أن تصبح رائدة عالمية في تبني التكنولوجيا المستدامة".
وأشاد بالتعاون المثمر بين شرطة دبي وشركة جلف ستار موتورز، الموزع الحصري لمركبات XPENG الكهربائية، مؤكداً أن مثل هذه الشراكات تعزز التكامل المؤسسي وتدعم المبادرات المشتركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة.
أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي الشهر الماضي عن إضافة 200 سيارة لاند كروزر جديدة بالكامل، موزعة حصرياً من قبل شركة الفطيم للسيارات، إلى أسطول دورياتها، وستكون الدوريات مسؤولة عن تنظيم حركة المرور وتعزيز الوجود الأمني لرجال الشرطة في المناطق السياحية وغيرها من مناطق الإمارة.