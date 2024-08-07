شرطة دبي تعزز أسطولها الفاخر ب"تيسلا سايبرترك"
جذبت سيارة"تيسلا سايبرترك" Tesla Cybertruck انتباه السكان والزوار على حدٍ سواء، باللونين الأخضر والأبيض المذهلين، والتي انضمت إلى أسطول الدوريات الفاخرة لشرطة دبي في يونيو، ولا تزال تبهر الجمهور أينما ذهبت، ومن خلال التوقف لالتقاط الصور والتفاعل مع الضباط، تمكن السكان والسياح من تكوين نوع من الاتصال مع شرطة دبي.
وعلى الرغم من أنها ليست مخصصة للتعامل ومراقبة حركة المرور، إلا أن هذه السيارة الفريدة مكلفة بغرس الشعور بالأمان، حيث يجيب الضباط على استفسارات الجمهور، خاصة في المناطق السياحية.
وأطلعت صحيفة "خليج تايمز" بشكل حصري على السيارة ومميزاتها، فيما توجه السكان إلى ضباط شرطة دبي طالبين الصور.
وقال الملازم أول عبد الله المرزوقي من إدارة الشرطة السياحية لصحيفة الخليج تايمز : "كلما خرجت شاحنة "سايبر ترك" إلى الشوارع، لا يمكن للناس إلا أن يتوقفوا ويلتقطوا الصور". وأضاف: "إنهم يأتون إلينا دائماً بأسئلة حول السيارة، ويمكنك أن ترى الشعور بالأمان والإثارة الذي يجلبه ذلك للجمهور".
وأضافت شرطة دبي مؤخرًا في شهر يونيو سيارة Tesla Cybertruck، وهي أحدث إضافة إلى أسطولها الذي يضم بعضًا من أفخم وأسرع السيارات في العالم.
ويمكن رؤيتها في المرافق السياحية الشهيرة والفنادق ومراكز التسوق ومناطق مثل سيتي ووك، جميرا بيتش ريزيدنس.
ويعد أسطول السيارات الخارقة التابع لشرطة دبي بمثابة مادة أسطورية، فهو يضم مجموعة رائعة من المركبات عالية الأداء بما في ذلك "لامبورغيني أفينتادور"، و"أودي R8"، و"بنتلي كونتيننتال جي تي"، و"ماكلارين "MP4-12C، وحتى "بوجاتي فيرون". الآن، تنضم Tesla Cybertruck إلى مجموعة النخبة هذه، وسرعان ما أصبحت المفضلة لدى الجماهير.
وأضاف المرزوقي: "إن Cybertruck لا تقتصر فقط على القوة والأداء. "إنه تصميم فريد من نوعه وميزات متقدمة تساعدنا على غرس شعور قوي بالسلامة والأمن لكل من السياح والمقيمين."
التصميم الزاوي المميز لـ Cybertruck مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ المدلفن على البارد شديد الصلابة 30X، مما يمنحها متانة وحماية استثنائية. وتضمن تقنية Tesla's Armor Glass أن تكون النوافذ شديدة المقاومة للصدمات.
ومع نطاق قيادة يصل إلى 340 ميلاً والقدرة على سحب ما يصل إلى 11000 رطل، فإن Cybertruck أكثر من قادرة على التعامل مع متطلبات تطبيق القانون. ومع قدرة هذا الوحش على الانتقال من 0 إلى 60 كيلومترًا في الساعة خلال 4.3 ثانية فقط، فإنه يتمتع بالقدرة على الاستجابة بسرعة لحالات الطوارئ.
لكن أداء Cybertruck لا يقتصر فقط على الأداء الخام. كما أنها مجهزة بنظام مساعدة السائق المتقدم من Tesla Autopilot، مما يوفر لشرطة دبي أحدث تقنيات القيادة الذاتية.
وقال المرزوقي: "ستلعب الشاحنة الإلكترونية دوراً حيوياً في جهودنا لتوفير تواجد أمني قوي في المناطق السياحية". "إن تصميمه الفريد وميزاته المتقدمة سيساعدنا على الاستمرار في جعل زوار دبي يشعرون بالأمن والأمان."
واقترب أحد الزوار في مكان الحادث من الضابط المرزوقي. لقد انبهر بالسيارة وسأل عما إذا كان بإمكان طفليه التقاط الصور. ورحب المرزوقي بالضيوف أثناء تبادل الحديث. وقال السائح "إنه أمر رائع للغاية. كان أطفالي خائفين من الاقتراب من سيارة الشرطة ولكنهم كانوا فضوليين للغاية. وكانوا سعداء للغاية لأنهم تمكنوا من التحدث إلى الضابط والتقاط الصور".