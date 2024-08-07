شرطة دبي تعزز أسطولها الفاخر ب"تيسلا سايبرترك"

وعلى الرغم من أنها ليست مخصصة للتعامل ومراقبة حركة المرور، إلا أن هذه السيارة الفريدة مكلفة بغرس الشعور بالأمان، حيث يجيب الضباط على استفسارات الجمهور، خاصة في المناطق السياحية.

وأطلعت صحيفة "خليج تايمز" بشكل حصري على السيارة ومميزاتها، فيما توجه السكان إلى ضباط شرطة دبي طالبين الصور.