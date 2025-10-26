ضبط ملثمين سرقا 660 ألف درهم من سوبر ماركت بدبي

ألقت شرطة دبي القبض على ملثمين سرقوا 660 ألف درهم من سوبر ماركت وحاولا الفرار خارج الدولة. أُلقي القبض على المشتبه بهما في مطار دبي الدولي، قبل لحظات من صعودهما إلى الطائرة.

نفذت الشرطة عملية القبض خلال أقل من ساعتين من تلقي البلاغ عن الجريمة، كما تم استرداد المبلغ المسروق بالكامل.

وأوضح مركز شرطة بر دبي أن الرجلين خططا للسطو مسبقًا، حيث دخلا من المدخل الخلفي للسوبرماركت في وقت متأخر من الليل بعد أن قاما بقطع الباب باستخدام «أدوات حادة». وكسر المشتبه بهما أربع صناديق نقدية تحتوي على مبلغ 60 ألف درهم، ثم قاما بفتح الخزنة الرئيسية عنوة وسرقة مبلغ إضافي قدره 600 ألف درهم قبل أن يلوذا بالفرار.

واكتُشفت الجريمة في وقت مبكر من صباح اليوم التالي، حين لاحظ أحد الموظفين آثار السطو وأبلغ السلطات على الفور. وقد هرعت إلى الموقع فرقة استجابة سريعة تضم ضابط المناوبة وخبراء الأدلة الجنائية ومحققي البحث الجنائي لمعاينة الأدلة وجمعها.

وعلى الرغم من أن المشتبه بهما كانا يرتديان أقنعة لإخفاء هويتهما، فقد تمكن رجال الشرطة من تعقبهما وتحديد هويتهما باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأدلة الجنائية.

وأثمر التعاون والتنسيق بين مركز شرطة بر دبي والإدارة العامة لأمن المطارات عن إلقاء القبض على المتهمين في المطار قبيل صعودهما إلى الطائرة.