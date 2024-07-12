شرطة دبي تطيح بعصابة سرقة تستهدف زوار"دبي مول"

ألقت شرطة دبي القبض على عصابة مكونة من أربعة أفراد استهدفت زوار "دبي مول" لسرقة مقتنياتهم الثمينة.

,تم تشكيل فريق من رجال شرطة دبي متخفين بملابس مدنية للتحري بعد تزايد عمليات النشل في المناطق المزدحمة التي يتردد إليها المشاة والسياح، وخاصة في المناطق السياحية مثل دبي مول، حيث تم تكليف رجال الشرطة بالاختلاط وسط الحشود ومراقبة الوضع للتأكد من سلامة الزوار.

وتم القبض على العصابة متلبسين في 6 مارس 2024، وكانت مكونة من ثلاثة رجال من "أذربيجان"، أعمارهم 28 و45 و54 عاماً، ورجل من طاجيكستان يبلغ من العمر 23 عاماً.

ووفقاً لوثائق المحكمة، فقد عملت العصابة على التخطيط لعمليات السرقة بدقة.

وفي يوم الحادثة، استهدفوا منطقة النافورة الراقصة في دبي مول، مستغلين تشتت انتباه الجمهور، وتظاهروا بمشاهدة عرض النافورة، بينما راقب أحد أفراد العصابة الضحية وقام اثنان بتشتيت انتباهها، مما سمح للرابع بسرقة هاتفها المحمول من حقيبتها.

ولاذوا بعد ذلك بالفرار في اتجاهات مختلفة لإرباك الضحية، إلا أنه تم اكتشاف جريمتهم على الفور، وتم القبض عليهم. ومع ذلك، حيث تم التخلص من الهاتف قبل أن يتم اعتقالهم.

وفي محكمة جنايات دبي، أثبت القضاة أن المتهمين شكلوا عصابة إجرامية لسرقة المارة في المناطق المزدحمة مثل مراكز التسوق الكبرى.

وأدلى ضابط شرطة بشهادته في المحكمة قائلاً: "نتيجة لزيادة عمليات النشل في الأماكن المزدحمة مثل دبي مول مؤخراً، تم تشكيل فرق أمنية سرية".

وقد رصد رجال الشرطة المتخفون المتهمين في يوم السرقة وألقوا القبض عليهم، كما تم تصويرهم بواسطة كاميرات المراقبة. وأظهرت اللقطات رجال العصابة وهم يتعاونون لتشتيت انتباه الضحية وسرقة هاتفها، ثم تفرقوا لتجنب اكتشافهم.

ونفى المتهمون التهم الموجهة إليهم خلال التحقيق وفي جلسات المحكمة التي عقدت عبر الاتصال عن بعد.

إلا أن المحكمة أدانتهم وحكمت عليهم بالسجن لمدة شهر وأمرت بترحيلهم.