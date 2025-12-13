شرطة دبي تطيح بشبكة دولية سرقت 13 مليون درهم من مكتب تجاري

من المقرر أن تواجه عصابة من سبعة إثيوبيين المحاكمة بعد أن أطلقت النيابة العامة في دبي تحقيقًا في سرقة 13 مليون درهم من مكتب شركة في دبي.

ووفقًا لملفات القضية، عمل المشتبه بهم كجماعة إجرامية منسقة، حيث دخل بعض الأعضاء البلاد مؤخرًا بتأشيرات زيارة للإمارات خصيصًا لتنفيذ السرقات التجارية، بينما قدم آخرون يقيمون في البلاد الدعم اللوجستي والعملياتي.

وقالت شرطة دبي إن السرقة أُبلغ عنها مؤخرًا بعد أن اكتشفت إدارة الشركة أن خزنة مكتبهم قد فُتحت بالقوة وسُرقت منها ملايين الدراهم، كما تم الاستيلاء على 734,000 درهم إضافية من خزنة ثانية.

وأظهرت لقطات المراقبة خمسة رجال ملثمين يدخلون المبنى التجاري في ساعات الصباح الباكر، ويقتحمون المكتب، ويستخدمون أدوات متخصصة لفتح الخزائن الحديدية قبل الفرار بالنقود.

وتم نشر فريق ميداني متخصص من الإدارة العامة للتحريات الجنائية على الفور. من خلال تحليل لقطات كاميرات المراقبة، والدوريات المنسقة، وتتبع المركبات، حدد المحققون السيارة من نوع هيونداي المستخدمة في الجريمة، والتي كانت مسجلة باسم أحد المشتبه بهم. أدى ذلك إلى كشف الشبكة بأكملها.

وكشفت التحقيقات أن أعضاء العصابة خططوا للسرقة مسبقًا، واختاروا الشركة كهدف وراقبوا تحركات الموظفين. قاموا بتقسيم الأدوار بينهم لتنفيذ الجريمة بسرعة واحترافية.

حاولوا إخفاء وتوزيع النقود المسروقة بسرعة باستخدام قنوات تحويل غير رسمية، كما بذلوا جهودًا لتهريب أجزاء من الأموال خارج البلاد.

تم القبض على أحد المشتبه بهم في مطار دبي الدولي بعد تلقيه حصته ومحاولته الفرار من الإمارات. واعترف آخر بتلقي حقيبة تحتوي على حوالي 2 مليون درهم، قام بتوزيع جزء منها على شركائه قبل اعتقاله.

ووصفت الشرطة المجموعة بأنها شبكة إجرامية منظمة للغاية تتمتع بخبرة في الدخول القسري وكسر الخزائن وإخفاء الأدلة. يعتقد الضباط أن العصابة كانت تخطط لسرقات إضافية تستهدف المنشآت التجارية.

يوجد حاليًا عدة مشتبه بهم في الحجز، بينما لا يزال آخرون تحت الملاحقة النشطة. تم إحالة القضية الآن رسميًا إلى النيابة العامة في دبي، حيث سيواجه المتهمون تهمًا تشمل السرقة المنظمة والتآمر الإجرامي وتحويل الأموال غير القانوني.