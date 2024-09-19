شرطة دبي تطلق نظام "درون بوكس" المتطور لتعزيز العمليات الأمنية

ألقت صحيفة خليج تايمز نظرة فاحصة على نظام درون بوكس ، الذي قدمه لأول مرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في عام 2021.

وتعد هذه المنصة الجوية المستقلة واحدة من أوائل الأنظمة على مستوى العالم لتشغيل الطائرات بدون طيار خارج نطاق الرؤية البصرية وهي مصممة لمعالجة الحوادث العاجلة بسرعة وتقليل أوقات الاستجابة والاستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية لتعزيز الخدمات الأمنية.