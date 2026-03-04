شرطة دبي تضبط 37 متسولاً في الأسبوع الثاني من رمضان

أعلنت شرطة دبي يوم الأربعاء عن إلقاء القبض على 37 متسولاً خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، حيث تمت هذه الاعتقالات في مختلف أنحاء الإمارة كجزء من الجهود الرامية لمكافحة التسول الذي يعتبر فعلاً مخالفاً للقانون في الدولة. وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة "مجتمع واعٍ بلا تسول" التي تهدف إلى تعزيز الوعي العام وحماية سمعة دبي كمدينة آمنة وحضارية.
وصرح العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية، بأن الحملة نجحت في تقليل ظاهرة التسول على مر السنين، وأكد أن الإجراءات القانونية الحازمة المتخذة ضد المتسولين أدت إلى انخفاض مستمر في عدد الحالات سنوياً، مشيراً إلى أن الموقوفين في الأسبوع الثاني من رمضان ينتمون لجنسيات مختلفة.
كما أوضح الشامسي أن شرطة دبي تتابع بدقة تطور أساليب التسول كل عام لوضع خطط فعالة لحماية المجتمع، لافتاً إلى أن المتسولين غالباً ما يستغلون طيبة الناس خلال شهر رمضان لتحقيق مكاسب شخصية عبر استخدام تكتيكات تشمل إشراك الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة لاستجداء التعاطف، وحث الجمهور على عدم الانخداع بهذه الحيل التي تم ضبط عدة حالات تستخدمها بالفعل.
وفي الختام، دعا مدير الإدارة أفراد الجمهور إلى توجيه تبرعاتهم حصرياً عبر الجمعيات الخيرية الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين، وناشد الجميع الإبلاغ عن حالات التسول من خلال الاتصال بالرقم المجاني 901، أو عبر خدمة "عين الشرطة" على تطبيق شرطة دبي، أو من خلال منصة "eCrime" للبلاغات المتعلقة بالتسول الإلكتروني.