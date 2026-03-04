شرطة دبي تضبط 37 متسولاً في الأسبوع الثاني من رمضان

أعلنت شرطة دبي يوم الأربعاء عن إلقاء القبض على 37 متسولاً خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، حيث تمت هذه الاعتقالات في مختلف أنحاء الإمارة كجزء من الجهود الرامية لمكافحة التسول الذي يعتبر فعلاً مخالفاً للقانون في الدولة. وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة "مجتمع واعٍ بلا تسول" التي تهدف إلى تعزيز الوعي العام وحماية سمعة دبي كمدينة آمنة وحضارية.