شرطة دبي تضبط 26382 دراجة وسكوتر مخالف في 2024

ومؤخراً، أقرت الإمارة قانوناً جديداً للمرور، حدد العقوبات على 14 مخالفة مختلفة. وتشمل بعض هذه المخالفات غرامات باهظة على عبور الشارع من دون ترخيص، وحجز المركبة لمدة 30 يوماً في حالة استخدام الهاتف أثناء القيادة، أو متابعة السيارات عن قرب، أو الانحراف المفاجئ.