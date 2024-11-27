شرطة دبي تضبط 26382 دراجة وسكوتر مخالف في 2024
سجلت شرطة دبي 77227 مخالفة وحادثاً للدراجات النارية والكهربائية والسكوتر في عام 2024، بزيادة نحو 17 ألف مخالفة عن إجمالي عام 2023. وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 18 حالة.
وتم الكشف عن هذه الإحصائية في مقطع فيديو لحملة توعية أطلقتها وكالة إنفاذ القانون، والتي حثت سائقي التوصيل على اتباع قواعد المرور. ووفقًا للبيانات، تعرض 181 سائق توصيل لإصابات خطيرة في حوادث مرورية على مدار السنوات الأربع الماضية.
وقد عُزيت الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث إلى:
الانحراف المفاجئ
تشتيت الانتباه عن الطريق
التجاوز من جانب الطريق
وبحسب شرطة دبي، يرتكب بعض سائقي التوصيل مخالفات تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، لذا فإن التركيز على الطريق واتباع قواعد المرور والبقاء في المسارات المخصصة أمر ضروري لضمان سلامة الجميع.
وبحسب الإحصائيات، تم مصادرة 26382 دراجة نارية ودراجة كهربائية ومركبة كهربائية مخالفة لقواعد المرور في عام 2024، مقابل 12209 عام 2023. كما تعرضت هذه الوسائل الثلاث للنقل لـ 428 حادثاً هذا العام، مقابل 385 حادثاً عام 2023.
وضبطت شرطة نايف في نطاق اختصاصها خلال شهر سبتمبر ما يقرب من 3800 دراجة بخارية ودراجة كهربائية ودراجة هوائية كهربائية بسبب مخالفات مختلفة، بما في ذلك استخدامها في مناطق غير مخصصة أو على الطرق العامة.
كما ضبطت إدارة شرطة الرفاع مؤخراً 1780 دراجة بخارية وسكوتر في حملة أمنية، وتضمنت المخالفات الاستخدام غير السليم للدراجات البخارية والدراجات في غير الأماكن المخصصة لها، مثل الطرق العامة وممرات المشاة، مما يشكل خطراً كبيراً على راكبيها ومستخدمي الطرق الآخرين.
ودعت شرطة دبي مستخدمي الدراجات الهوائية إلى الالتزام بقواعد وإرشادات المرور، والتقيد بالطرق والممرات المسموح بها، والتقيد بجميع اشتراطات الأمن والسلامة المذكورة في المناطق المخصصة، لضمان السلامة العامة.
كما حثت الجمهور على الإبلاغ عن السلوكيات السلبية أو الأفعال الخطيرة عبر خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي للهواتف الذكية أو من خلال الاتصال بخدمة «كلنا شرطة» على الرقم 901.
في حين تسعى دبي باستمرار إلى جعل النقل اليومي آمنًا ومتاحًا للجميع، تقوم الإمارة بشكل متكرر بتحديث البنية التحتية، وتفرض عقوبات على المخالفين لمعايير السلامة الصارمة.
ومؤخراً، أقرت الإمارة قانوناً جديداً للمرور، حدد العقوبات على 14 مخالفة مختلفة. وتشمل بعض هذه المخالفات غرامات باهظة على عبور الشارع من دون ترخيص، وحجز المركبة لمدة 30 يوماً في حالة استخدام الهاتف أثناء القيادة، أو متابعة السيارات عن قرب، أو الانحراف المفاجئ.