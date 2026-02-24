شرطة دبي تضبط 26 متسولاً خلال الأسبوع الأول من رمضان

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، عن إلقاء القبض على 26 متسولاً من جنسيات مختلفة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك. وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع مراكز الشرطة والشركاء الاستراتيجيين، ضمن فعاليات حملة "كافح التسول" التي انطلقت تحت شعار "مجتمع واعٍ، بلا تسول".
تضافر الجهود المؤسسية
تنفذ شرطة دبي هذه الحملة السنوية بالشراكة مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وذلك في إطار جهودها الرامية لرفع مستوى الوعي المجتمعي والوقاية من هذه الظاهرة، بما يضمن الحفاظ على الصورة الحضارية المشرقة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
إجراءات صارمة ونتائج ملموسة
وفي هذا السياق، أكد العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية، أن حملة "كافح التسول" أثبتت كفاءتها كواحدة من أنجح المبادرات الأمنية التي تطلقها الإدارة، مشيراً إلى أنها ساهمت بشكل فعال في خفض أعداد المتسولين عاماً بعد عام. وأرجع الشامسي هذا التراجع إلى الإجراءات الصارمة والحازمة التي يتم اتخاذها بحق المضبوطين، موضحاً أن حصيلة الأسبوع الأول من الشهر الفضيل بلغت 26 حالة ضبط.
رصد الأساليب الاحتيالية
وأوضح العميد الشامسي أن شرطة دبي تضع مكافحة الظواهر السلبية وحماية أمن المجتمع على رأس أولوياتها، حيث تعمل الفرق المختصة على رصد وتحديث الأساليب الاحتيالية التي ينتهجها المتسولون سنوياً، لوضع خطط استباقية وبرامج مكافحة دقيقة تؤدي لضبط المتورطين.
وحذر الشامسي من استغلال بعض المتسولين لأجواء الرحمة والقيم الروحانية المرتبطة بشهر رمضان لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مشيراً إلى رصد حالات تعمد فيها المتسولون استغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم لاستدرار عطف الجمهور، وهي تصرفات يعاقب عليها القانون وتنافي القيم المجتمعية.
قنوات التبرع الرسمية
وشدد مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية على أن الدولة وفرت قنوات رسمية موثوقة لممارسة العمل الخيري، تتمثل في الهيئات والمؤسسات الخيرية المعتمدة التي تضمن وصول التبرعات لمستحقيها الفعليين، داعياً أفراد المجتمع إلى توجيه صدقاتهم وتبرعاتهم عبر هذه المسارات القانونية.
دعوة للتعاون المجتمعي
وفي ختام تصريحه، حث العميد الشامسي الجمهور على ممارسة دورهم كشركاء في حفظ الأمن من خلال الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول عبر الوسائل التالية:
الاتصال بالرقم المجاني (901).
استخدام خدمة "عين الشرطة" عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي.
الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة "e-Crime".