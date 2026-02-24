شرطة دبي تضبط 26 متسولاً خلال الأسبوع الأول من رمضان

وفي هذا السياق، أكد العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية، أن حملة "كافح التسول" أثبتت كفاءتها كواحدة من أنجح المبادرات الأمنية التي تطلقها الإدارة، مشيراً إلى أنها ساهمت بشكل فعال في خفض أعداد المتسولين عاماً بعد عام. وأرجع الشامسي هذا التراجع إلى الإجراءات الصارمة والحازمة التي يتم اتخاذها بحق المضبوطين، موضحاً أن حصيلة الأسبوع الأول من الشهر الفضيل بلغت 26 حالة ضبط.