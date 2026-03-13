شرطة دبي تضبط 251 مركبة مخالفة خلال رمضان

قامت شرطة دبي بحجز 251 مركبة وتسجيل 524 مخالفة مرورية بسبب الضوضاء المفرطة منذ بداية شهر رمضان لهذا العام. وتضمنت المخالفات 220 مخالفة لقيادة مركبات تتسبب في ضوضاء مفرطة، و304 مخالفات لإجراء تعديلات غير مصرح بها على محركات المركبات.
وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن العقوبات تم إنفاذها بموجب المرسوم المحلي رقم 30 لعام 2023، والذي ينص على دفع رسوم فك حجز تصل إلى 50 ألف درهم للمركبات المتورطة في مخالفات مرورية جسيمة. وأكد قائلاً: "قد يتم أيضاً إحالة السائقين إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات قانونية إضافية بحقهم".
وحذرت الشرطة السائقين من الانخراط في سلوكيات مرورية مزعجة مثل التسبب في ضوضاء مفرطة أو إجراء تعديلات غير قانونية على مركباتهم، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات تزعج المجتمع وتقوض السلامة العامة.
وذكر المزروعي أن ممارسات مثل تعديل المحركات، أو تغيير أنظمة العادم، أو قيادة المركبات بطريقة استعراضية أو متهورة، غالباً ما تؤدي إلى ضجيج عالٍ يزعج السكان ويؤثر على الشعور بالأمان والراحة داخل المجتمع. وأضاف أن مثل هذه السلوكيات لا تعكس الصورة الحضارية التي تسعى دبي للحفاظ عليها.
وأوضح المزروعي أن الضوضاء الناتجة عن بعض المركبات غالباً ما تكون نتيجة لتغييرات غير مصرح بها في المحركات أو أنظمة العادم، أو أساليب القيادة المتهورة. وتابع قائلاً: "إلى جانب التسبب في الإزعاج، قد ترتبط هذه السلوكيات أيضاً بممارسات مرورية خطيرة تهدد سلامة مستخدمي الطريق".
وأضاف أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي تواصل تكثيف الدوريات الميدانية وحملات المراقبة للكشف عن المركبات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. وأوضح قائلاً: "أي تعديلات يتم إجراؤها دون موافقة رسمية تعتبر مخالفة مباشرة وقد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية تشمل الحجز والغرامات".
وحث اللواء المزروعي السائقين على اتباع القوانين المرورية وتجنب القيادة المتهورة أو التعديلات غير القانونية للمركبات التي تتسبب في الضوضاء وإزعاج المجتمع. وقال إن احترام اللوائح المرورية يعكس وعي السائقين وحسهم بالمسؤولية الاجتماعية.