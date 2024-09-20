شرطة دبي تضبط سائقاً تجاوزالسرعة المحددة

قالت شرطة دبي اليوم الجمعة، إن سائقاً تم القبض عليه في دبي بسبب تجاوزه السرعة المحددة على طريق الشيخ محمد بن زايد (E311) بسرعة 220 كيلومتراً في الساعة، مشيرة إلى أن السائق تم تغريمه أيضاً بمبلغ 50 ألف درهم وحجز السيارة.