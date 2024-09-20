الإمارات
شرطة دبي تضبط سائقاً تجاوزالسرعة المحددة
تغريم السائق 50 ألف درهم وحجز المركبة
قالت شرطة دبي اليوم الجمعة، إن سائقاً تم القبض عليه في دبي بسبب تجاوزه السرعة المحددة على طريق الشيخ محمد بن زايد (E311) بسرعة 220 كيلومتراً في الساعة، مشيرة إلى أن السائق تم تغريمه أيضاً بمبلغ 50 ألف درهم وحجز السيارة.
وقد إحيلت القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية. وجاء في تغريدة الشرطة على موقع "إكس":
الإدارة العامة للمرور @DubaiPoliceHQ ألقي القبض على سائق لتجاوزه السرعة 220 كم/ساعة على طريق الشيخ محمد بن زايد، مما يعرض سلامته ومستخدمي الطريق الآخرين للخطر. وتم إحالة السائق إلى النيابة العامة لمواصلة الإجراءات القانونية