"شرطة دبي" تضبط حافلة تنقل أسطوانات غاز بدون ترخيص

صادرت شرطة دبي حافلة صغيرة في منطقة القوز الصناعية بعد ضبطها وهي معدلة لنقل عشرات أسطوانات الغاز دون ترخيص أو مراعاة لاشتراطات السلامة.
وذكرت السلطات أن المركبة تم ضبطها خلال حملة تفتيش مرورية، حيث تبين أن مقاعدها أُزيلت لإتاحة مساحة لتخزين الأسطوانات، الأمر الذي وصفته الشرطة بأنه “خطر جسيم” على السائقين ومستخدمي الطريق.
وحذر العميد جمعة بن سويّدَان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة، من أن أي تصادم أو تسرب أو تخزين غير آمن للأسطوانات يمكن أن يؤدي إلى حرائق أو انفجارات كارثية، مؤكدًا أن المركبة جرى حجزها وإحالة سائقها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وشدد العميد بن سويّدَان على أن نقل المواد الخطرة دون تصريح يعد جريمة تعرض مرتكبها لعواقب وخيمة، مشيرًا إلى أن شرطة دبي تكثّف حملاتها المرورية وجهودها الرقابية لرصد الممارسات الخطرة وردعها. وقال: “نحن ملتزمون بمتابعة أي سلوك يهدد سلامة الطرق وأمن المجتمع”.
كما دعت الشرطة السكان إلى مساندة جهودها في مكافحة هذه السلوكيات عبر الإبلاغ عن الأنشطة غير الآمنة من خلال خدمة “كلنا شرطة” على الرقم 901 أو عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي.
واختتم بن سويّدَان بالتأكيد على أن وعي المجتمع ومشاركته الفاعلة يمثلان عنصرًا أساسيًا في دعم الأمن والسلامة على طرق الإمارة.