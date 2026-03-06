شرطة دبي تُصدر إرشادات السلامة للسائقين أثناء تنبيهات الطوارئ

حافظ على هدوئك: إذا تلقيت تنبيهاً طارئاً أثناء القيادة، واصل السير بحذر ولا تتوقف فجأة وسط الطريق أو تنعطف بشكل غير ضروري.

تجنب التصوير: في حال رصدت أي نشاط عسكري في المحيط، يُمنع تماماً تصويره أو تسجيله بالفيديو، كما يجب ألا تشتت انتباهك عما يحدث في الطريق.