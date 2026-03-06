شرطة دبي تُصدر إرشادات السلامة للسائقين أثناء تنبيهات الطوارئ

مع استمرار تصاعد التوترات الإقليمية، ودخول الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يومه السابع، أصبح سكان دولة الإمارات على دراية تامة بالخطوات الواجب اتباعها عند سماع تنبيهات الطوارئ عبر هواتفهم.
وبينما يُعد خيار "الاحتماء في المكان" أمراً بسيطاً نسبياً داخل المكاتب أو المنازل — من خلال الانتقال إلى الغرف الداخلية والابتعاد عن النوافذ والأبواب، قد يتساءل الكثيرون عما يجب فعله إذا كانوا خلف عجلة القيادة عند صدور التنبيه.
أصدرت شرطة دبي توجيهات واضحة لهذه الحالة تحديداً:
حافظ على هدوئك: إذا تلقيت تنبيهاً طارئاً أثناء القيادة، واصل السير بحذر ولا تتوقف فجأة وسط الطريق أو تنعطف بشكل غير ضروري.
تجنب التصوير: في حال رصدت أي نشاط عسكري في المحيط، يُمنع تماماً تصويره أو تسجيله بالفيديو، كما يجب ألا تشتت انتباهك عما يحدث في الطريق.
عند الوصول: بمجرد وصولك إلى وجهتك بأمان، انتقل إلى الداخل فوراً واحتمِ في مكان داخلي بعيداً عن النوافذ، وابقَ هناك حتى يصدر إشعار رسمي بانتهاء حالة الطوارئ.
وتواصل السلطات حث الجمهور على استقاء المعلومات من القنوات الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.