شرطة دبي تُسعِدُ سجينة بجمعها بأطفالها بعد فراق طويل

أضاء لقاء عاطفي مؤخرًا حياة سجينة في المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي.

وأوضحت العقيد جميلة الزعابي، مديرة سجن النساء، أن النزيلة كانت منعزلة بشكل ملحوظ عن بقية النزيلات. وعندما تواصلت معها إدارة السجن، أبدت افتقادها الشديد لأطفالها، وأنها لم ترهم منذ فترة طويلة.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

بعد أن علمت الإدارة بقصتها، سارعت إلى ترتيب لقاء. شاهد ما حدث في الفيديو أدناه، الذي نشرته شرطة دبي.