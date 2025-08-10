شرطة دبي تُسعِدُ سجينة بجمعها بأطفالها بعد فراق طويل

أضاء لقاء عاطفي مؤخرًا حياة سجينة في المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي.
وأوضحت العقيد جميلة الزعابي، مديرة سجن النساء، أن النزيلة كانت منعزلة بشكل ملحوظ عن بقية النزيلات. وعندما تواصلت معها إدارة السجن، أبدت افتقادها الشديد لأطفالها، وأنها لم ترهم منذ فترة طويلة.
بعد أن علمت الإدارة بقصتها، سارعت إلى ترتيب لقاء. شاهد ما حدث في الفيديو أدناه، الذي نشرته شرطة دبي.
وتأتي هذه الزيارة في إطار مبادرة "إسعاد النزيل"، والتي تهدف إلى تخفيف العبء العاطفي على النزلاء أثناء فترة عقوبتهم.
وأكدت العقيد الزعابي أن الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية حريصة على تعزيز الجهود الاجتماعية والإنسانية، ومن بينها تعزيز الروابط الأسرية للنزلاء.
وأضافت أن مثل هذه المبادرات تعد أساسية لبناء الثقة بين الشرطة والمجتمع، وتعزيز قيم الرحمة والتسامح، وتوفير الدعم الهادف لكل من السجناء وأسرهم.
وشكرت النزيلة شرطة دبي، قائلة إنها كانت تحلم دائماً برؤية أطفالها مرة أخرى.