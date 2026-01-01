شرطة دبي تستقبل 2026 بكرنفالات مجتمعية وتوعوية

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي فعالياتها الاحتفالية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026، والتي أقيمت في منطقتي "نايف" و"بوليفارد الشيخ محمد بن راشد". وشهدت الفعاليات إقبالاً جماهيرياً واسعاً وسط أجواء عائلية احتفت بقيم الترفيه والتوعية، مجسدةً رؤية شرطة دبي في تعزيز أمن وسعادة المجتمع.
ملتقى نايف: تلاحم مجتمعي وتفاعل جماهيري
في منطقة نايف، نجح "ملتقى نايف المجتمعي" الذي نظمه مجلس الروح الإيجابية بالتعاون مع مركز شرطة نايف، في استقطاب أكثر من 5000 زائر. وتحول الملتقى إلى منصة تفاعلية ضمت باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والرياضية، تُوجت بعروض الألعاب النارية التي زينت سماء المنطقة.
ولم تقتصر الفعالية على الجانب الترفيهي، بل كانت فرصة لتعريف الجمهور بالخدمات الأمنية والمرورية الذكية التي تقدمها شرطة دبي، بما يعزز من وعي القاطنين والزوار بآليات التواصل المباشر مع الأجهزة الأمنية.
كرنفال "أمنكم سعادتنا": فرحة الأطفال في قلب البوليفارد
بالتوازي مع احتفالات وسط المدينة، استضاف بوليفارد الشيخ محمد بن راشد كرنفالاً ترفيهياً ضمن معرض "أمنكم سعادتنا"، ركز بشكل خاص على فئة الأطفال. وشهد الكرنفال:
مشاركة أكثر من 500 طفل في ورش عمل فنية لصناعة الشموع والمرسم الحر.
توزيع ما يزيد عن 500 هدية تذكارية على العائلات، في مبادرة تهدف إلى مد جسور التواصل الإنساني بين الشرطة والمجتمع.
غرس القيم عبر "مجلة خالد"
وفي إطار سعيها لغرس مفاهيم الانضباط لدى النشء، سجلت إدارة الإعلام الأمني حضوراً مميزاً عبر "مجلة خالد"، حيث تم توزيع أكثر من 1000 نسخة من المجلة، بالإضافة إلى ملصقات توعوية تحمل شخصيات كرتونية شرطية. وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الرسائل الأمنية وتحويلها إلى محتوى تعليمي محبب للأطفال.
تأتي هذه الاحتفالات لتؤكد من جديد أن دور شرطة دبي يتجاوز العمل العملياتي إلى صناعة جودة الحياة، ومشاركة المجتمع بكافة فئاته أفراحهم ومناسباتهم، بما يضمن ترسيخ الشعور بالأمان والسعادة في أرجاء الإمارة.