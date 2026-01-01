شرطة دبي تستقبل 2026 بكرنفالات مجتمعية وتوعوية

وفي إطار سعيها لغرس مفاهيم الانضباط لدى النشء، سجلت إدارة الإعلام الأمني حضوراً مميزاً عبر "مجلة خالد"، حيث تم توزيع أكثر من 1000 نسخة من المجلة، بالإضافة إلى ملصقات توعوية تحمل شخصيات كرتونية شرطية. وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الرسائل الأمنية وتحويلها إلى محتوى تعليمي محبب للأطفال.