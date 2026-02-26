شرطة دبي تستحدث مسارات وظيفية متطورة لمكافحة غسل الأموال

في خطوة تعزز مكانة دولة الإمارات كحائط صد عالمي ضد الجرائم المالية، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن استحداث مسارات وظيفية تخصصية متقدمة ومنظومة "أوصاف مهنية" مبتكرة ضمن إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال. وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى الأجهزة الشرطية في الدولة، وتهدف إلى مواكبة معايير مجموعة العمل المالي ومواجهة الأنماط المتطورة للجرائم العابرة للحدود.