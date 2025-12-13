شرطة دبي ترفع الجاهزية وتحذر السائقين من أمطار "الأحد"

دعت شرطة دبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب الظروف الجوية المتقلبة، مع توقع هطول الأمطار. وأكدت استعدادها للتعامل مع تقارير الحوادث الطارئة في المناطق الجبلية والوديان، أو مع الحوادث المرورية التي قد تحدث في ظروف الأمطار.

وحثت الشرطة السائقين على الامتثال الكامل لقوانين المرور، وتقليل السرعة عند الضرورة، والحفاظ على مسافة آمنة. يجب على الجمهور الابتعاد عن المجاري المائية وتجنب عبور الوديان.

كما حثت السلطات أيضًا مالكي القوارب والسفن واليخوت ومستخدمي البحر على مراقبة الأحوال الجوية والمناخية والالتزام بالتعليمات لضمان السلامة العامة، مشيرة إلى أنه في حالة الطوارئ، يمكن للأفراد الاتصال بمركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات على الرقم 999؛ وفي حالة الحاجة إلى مساعدة غير طارئة، يمكنهم الاتصال بالرقم 901.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد طقسًا غير مستقر هذا الأسبوع، مع توقع أن يكون يوم الأحد (14 ديسمبر) هو الأكثر رطوبة مع توقع هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية. اقرأ تقرير خليج تايمز للحصول على التوقعات الجوية الكاملة.