شرطة دبي تُرسي نموذجاً عالمياً في صون الكرامة الإنسانية

أما على مستوى حماية الأجيال القادمة، فقد استمع معاليه إلى نتائج برنامج "سفراء الأمان" الذي نجح في تمكين 1308 طالباً وطالبة من 177 مدرسة حكومية وخاصة، ليتحولوا إلى أدوات فاعلة في نشر ثقافة حقوق الطفل بين أقرانهم. واختتم الفريق المري جولته بالإشادة بالإنجازات والاعترافات الدولية التي حصدتها الإدارة، مشدداً على أن استدامة هذه الريادة تتطلب مواصلة الاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير الأنظمة الذكية لحماية كرامة الإنسان كقيمة مؤسسية عليا لا تقبل المساومة.