شرطة دبي ترسخ قواعد السلامة في عودة الطلاب

عندما استيقظت بعض طالبات "مدرسة الثاني من ديسمبر للفتيات" صباح يوم الإثنين وتوجهن إلى المدرسة، لم يكن لديهن أي فكرة بأن حصتهن الأولى في العام الدراسي الجديد ستكون برفقة شرطة دبي.
سارت حركة المرور بسلاسة حول منطقة الطوار، مع وصول الأطفال برفقة أولياء أمورهم أو عبر الحافلات المدرسية. ومع وصول العميد جمعة سالم بن سويـدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، كانت الطالبات قد استقررن بالفعل في فصولهن الدراسية.
تأتي هذه الزيارة بالتزامن مع عودة المدارس في الإمارات بعد عطلة صيفية استمرت شهرين، إيذانًا بانطلاق العام الأكاديمي 2025-2026 بتحديثات رئيسية. ويشهد الفصل الدراسي الجديد تقديم تقويم مدرسي موحد، وتحديثات على مناهج اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وإطلاق أول منهج للذكاء الاصطناعي في الدولة. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد تمنيا مساء الأمس وصباح اليوم عاماً دراسياً سعيداً للعائلات والطلاب.
كانت أول محطة للعميد جمعة في فصل للصف الثاني، حيث سأل الأطفال عما إذا كانوا مستعدين للعام الأكاديمي الجديد. وشرح لهم ما تفعله الشرطة يوميًا للحفاظ على سلامة السكان، وسألهم عن أحلامهم بالانضمام إلى سلك الشرطة عندما يكبرون. استمعت الطالبات باهتمام، ورفعت بعضهن أياديهن بحماس.
كما رسم العميد موازاة بين السلامة على الطرقات والسلامة داخل الفصل الدراسي. وقال للأطفال: "الالتزام بالقواعد على الطريق يشبه تماماً اتباع قواعد المدرسة. ويمكن لكل واحدة منكن أن تكون مواطناً ومقيماً صالحاً باتباع القواعد."
كان أولياء الأمور الذين رافقوا أطفالهم في اليوم الأول متحمسين مثل الأطفال. وقالت مريم البلوشي، إحدى الأمهات التي أوصلت بناتها الثلاث - اثنتان في الصف الثالث وواحدة في الصف الثاني -: "لقد استيقظن منذ الفجر".
ضجت المدرسة بالحماس، حيث قامت المديرة منى محمد الغافري بجولة في الفصول الدراسية برفقة العميد جمعة. وقالت: "الطلاب متحمسون، والمعلمون أكثر حرصًا على الترحيب بهم مرة أخرى وإعادة الحياة إلى المدرسة". شعار المدرسة لهذا العام هو "المهارات في الصدارة". وأضافت المديرة: "لقد وضعنا أولوياتنا لضمان أن يكتسب الطلاب، بحلول نهاية هذا العام، مهارات مهمة حقًا بالنسبة لهم".
واختتم العميد جمعة زيارته بقوله: "شرطة دبي في خدمتكم"، وقدم حزماً من الهدايا للطلاب. تضمنت الحزم لوازم مدرسية وملصقات تحمل شعار الشرطة، لتكون بمثابة تذكار وتترك انطباعًا دائمًا لدى الأطفال. وفي تصريح لصحيفة "خليج تايمز"، أضاف العميد: "تتيح لنا زيارات مثل هذه التواصل مع الأطفال، وتوضيح لهم أن السلامة تبدأ مبكرًا، وتعزز فكرة أن اتباع القواعد يحمي الجميع، سواء على الطريق أو في الفصل".
وفي مدرسة أخرى، "مدارس الاتحاد الخاصة" في الممزر بدبي، قدمت شرطة دبي عرضاً مبهجاً للأطفال. فمن الدوريات الراجلة والمركبات الفارهة إلى وحدات K9 ودراجات الشرطة، استُقبل الطلاب وسط احتفال كبير.
كما أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي مبادرة "السلامة والأمن للعودة للمدارس" للعام 2025-2026، حيث نشرت 750 ضابطاً مدعومين بـ 250 دورية – تشمل وحدات فاخرة، وراجلة، ودراجات نارية – وتسع طائرات مسيّرة لضمان سلامة الطلاب في جميع أنحاء الإمارة.