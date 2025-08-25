شرطة دبي ترسخ قواعد السلامة في عودة الطلاب

عندما استيقظت بعض طالبات "مدرسة الثاني من ديسمبر للفتيات" صباح يوم الإثنين وتوجهن إلى المدرسة، لم يكن لديهن أي فكرة بأن حصتهن الأولى في العام الدراسي الجديد ستكون برفقة شرطة دبي.

سارت حركة المرور بسلاسة حول منطقة الطوار، مع وصول الأطفال برفقة أولياء أمورهم أو عبر الحافلات المدرسية. ومع وصول العميد جمعة سالم بن سويـدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، كانت الطالبات قد استقررن بالفعل في فصولهن الدراسية.

تأتي هذه الزيارة بالتزامن مع عودة المدارس في الإمارات بعد عطلة صيفية استمرت شهرين، إيذانًا بانطلاق العام الأكاديمي 2025-2026 بتحديثات رئيسية. ويشهد الفصل الدراسي الجديد تقديم تقويم مدرسي موحد، وتحديثات على مناهج اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وإطلاق أول منهج للذكاء الاصطناعي في الدولة. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد تمنيا مساء الأمس وصباح اليوم عاماً دراسياً سعيداً للعائلات والطلاب.

كانت أول محطة للعميد جمعة في فصل للصف الثاني، حيث سأل الأطفال عما إذا كانوا مستعدين للعام الأكاديمي الجديد. وشرح لهم ما تفعله الشرطة يوميًا للحفاظ على سلامة السكان، وسألهم عن أحلامهم بالانضمام إلى سلك الشرطة عندما يكبرون. استمعت الطالبات باهتمام، ورفعت بعضهن أياديهن بحماس.

كما رسم العميد موازاة بين السلامة على الطرقات والسلامة داخل الفصل الدراسي. وقال للأطفال: "الالتزام بالقواعد على الطريق يشبه تماماً اتباع قواعد المدرسة. ويمكن لكل واحدة منكن أن تكون مواطناً ومقيماً صالحاً باتباع القواعد."