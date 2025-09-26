شرطة دبي تدق ناقوس الخطر..مواقع مزيفة للاحتيال باسم "حماية المستهلك"

حذرت شرطة دبي من طريقة جديدة للاحتيال الإلكتروني عبر مواقع وهمية لحماية المستهلك على محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي.
وقالت إدارة مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات الجنائية إن المحتالين الذين ينشئون هذه المواقع يتقمصون شخصية منصات "حماية المستهلك" الرسمية، ويستخدمونها للوصول إلى بيانات ضحاياهم على الهواتف المحمولة من خلال تطبيقات خبيثة للتحكم عن بُعد، مما يتيح لهم تنفيذ معاملات مالية غير مصرح بها.
ودعت الشرطة أفراد المجتمع إلى استخدام قنوات حماية المستهلك الرسمية وتجنب تحميل التطبيقات المشبوهة.
كما شددت على ضرورة الإبلاغ الفوري عن مثل هذه المحاولات عبر منصة "eCrime" أو من خلال الاتصال بالرقم 901، وذلك لحماية البيانات الشخصية والمالية.
وبينت شرطة دبي تفاصيل كيفية عمل هذا المخطط الاحتيالي الجديد، موضحة أنه عند قيام الضحية بالبحث عن منصة لحماية المستهلك لتقديم شكوى، قد يصادف أحد هذه المواقع الوهمية.
وباعتقادهم أنها منصة حقيقية لتقديم الشكاوى، يقوم الضحايا بإدخال بياناتهم الشخصية – مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف ووصف الشكوى – على أحد هذه المواقع الاحتيالية.
بعد ذلك، يتواصل المحتالون مباشرة مع الضحية، منتحلين صفة موظف رسمي، ويعيدون ذكر تفاصيل الشكوى ليظهروا بمظهر موثوق ويكسبوا ثقة المشتكي.
وبمجرد ترسيخ الثقة، يطلب المحتالون من الضحية تحميل برنامج للتحكم عن بُعد، ما يتيح لهم الاطلاع على شاشة هاتف الضحية لحظة بلحظة، وسرقة المعلومات البنكية الحساسة، والقيام بعمليات تحويل أو شراء غير قانونية.
تم تصميم هذه التطبيقات الخبيثة خصيصًا لعكس محتوى جهاز الضحية، مما يمنح المحتال السيطرة الكاملة، ويعرض البيانات السرية للخطر ويجعلها عرضة للاستغلال غير المشروع.
في الشهر الماضي، صرح مسؤول في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة بأن المحتالين يبتكرون أساليب جديدة باستمرار لاستغلال ضحاياهم.
وقال أحمد أهلي، مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة: " لذلك نحتاج دائمًا إلى تذكير المستهلكين بمعرفة حقوقهم، والتأكد من قراءة التفاصيل بعناية، خصوصًا عند الشراء عبر الإنترنت، وأن يعرفوا الجهة التي يشترون منها ويتعاملون معها".
وأضاف: "نطالبهم بالتحقق من مدى سمعة النشاط التجاري، والحرص على استخدام الروابط المعتمدة والمعترف بها للدفع، وأنه لا يجب أبدًا أن يُطلب منهم رموز التحقق (OTP). نحن نحرص دائمًا على حماية عملائنا".
وقد أشار أهلي إلى أن هناك بالفعل "العديد من اللوائح المبتكرة" التي تم اعتمادها في دبي لحماية حقوق المستهلكين، وخلق بيئة صحية تضمن المنافسة السليمة والممارسات العادلة والعدالة في القطاع.