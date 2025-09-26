شرطة دبي تدق ناقوس الخطر..مواقع مزيفة للاحتيال باسم "حماية المستهلك"

وقالت إدارة مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات الجنائية إن المحتالين الذين ينشئون هذه المواقع يتقمصون شخصية منصات "حماية المستهلك" الرسمية، ويستخدمونها للوصول إلى بيانات ضحاياهم على الهواتف المحمولة من خلال تطبيقات خبيثة للتحكم عن بُعد، مما يتيح لهم تنفيذ معاملات مالية غير مصرح بها.