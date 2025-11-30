شرطة دبي تدعو السائقين لـ "الالتزام بالقوانين" خلال احتفالات عيد الاتحاد

دعا ضابط كبير في شرطة دبي جميع السائقين إلى الالتزام الصارم بالقوانين والتعليمات المرورية خلال عيد الاتحاد الرابع والخمسين.
وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن الوعي المروري والالتزام بالقانون هما الأساس لضمان السلامة العامة وتمكين الجميع من الاحتفال بطريقة حضارية وآمنة.
كما نصح المزروعي المسافرين بالتخطيط المسبق، والتوجه إلى المطار مبكرًا، والنظر في استخدام طرق بديلة لتجنب الازدحام، خاصة بالقرب من مطارات دبي، خلال الاحتفالات. وأكد أن الأولوية يجب أن تُعطى للمسافرين المغادرين والقادمين خلال فترة العطلة.
ذكر الضابط الكبير السائقين بضرورة الالتزام بإرشادات احتفالات يوم الاتحاد، بما في ذلك:
• عدم استخدام بخاخات الطلاء من قبل السائقين أو الركاب أو المشاة.
• عدم تغطية أو إخفاء لوحات المركبات.
• عدم وضع ملصقات أو شعارات غير لائقة على المركبات.
• عدم تغيير لون المركبة أو تحميلها فوق طاقتها.
• عدم إخراج الجسم من النوافذ أو فتحات السقف.
• عدم تغطية النوافذ بالملصقات أو المظلات الشمسية.
كما شدد على أن المسيرات أو التجمعات العشوائية، والاستعراضات على الطرق، ورفع أي أعلام غير علم دولة الإمارات العربية المتحدة ممنوعة تمامًا. ويجب على السائقين أيضًا تجنب استخدام المركبات التي تصدر أصواتًا عالية أو تشغيل الموسيقى بصوت مرتفع أو استخدام الصفارات دون تصريح.
وحذر من أن المركبات المخالفة ستتعرض للغرامات والحجز، مع السماح فقط برفع علم الإمارات وملصقات يوم الاتحاد الرسمية.
قال المزروعي إن اليوم الوطني هو مناسبة عزيزة تجمع المجتمع معًا، ويجب ألا تشوهها القيادة المتهورة أو مخالفات المرور التي قد تؤدي إلى حوادث وتفسد روح الاحتفال. وأكد أن يوم الاتحاد هو رمز للفخر والوحدة والانتماء — وأنه يجب التعبير عن الفرح بمسؤولية، بما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات.