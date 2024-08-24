شرطة دبي تدعو السائقين للالتزام بـ "يوم بلا حوادث"
في إطار الجهود الرامية إلى جعل الطرق أكثر أماناً في اليوم الأول من العودة إلى المدارس في دبي، دعت السلطات السائقين إلى الالتزام الصارم بقوانين وأنظمة المرور يوم 26 أغسطس/آب في حملة "يوم بلا حوادث".
وقال العميد جمعة بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي إن الحملة "تتماشى أيضاً مع رؤية شرطة دبي لمدينة آمنة من خلال الحملات التوعوية والمبادرات المرورية الهادفة إلى ضمان أعلى مستويات السلامة لجميع مستخدمي الطرق وحث السائقين على اتباع التعليمات وإرشادات السلامة بجدية".
وطلب من سائقي السيارات الالتزام بحدود السرعة، خاصة في المناطق المحيطة بالمدارس، وتجنب عوامل التشتيت مثل استخدام الهواتف المحمولة، والحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات، وإعطاء الأولوية للمشاة الذين يعبرون الطريق، وإعطاء الأولوية لمركبات الطوارئ.
وأضاف أن الشرطة تهدف أيضاً إلى زيادة الوعي المروري بين الجمهور وتشجيعهم على الالتزام بإرشادات المرور في اليوم الأول من العام الدراسي من خلال حملة «يوم بلا حوادث».
وأضاف أن المشاركين في المبادرة يلتزمون من خلال التوقيع على تعهد المبادرة بعدم ارتكاب أي مخالفات مرورية أو حوادث في اليوم الأول من الدراسة، ومن يكمل اليوم الدراسي بنجاح دون حوادث يحصل على شهادة التزام مروري وفرصة إزالة أربع نقاط سوداء من رخصة القيادة، ويمكنهم التسجيل والمشاركة في الحملة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (https://portal.moi.gov.ae/eservices/direct?scode=716&c=1)).