شرطة دبي تدعو السائقين للالتزام بـ "يوم بلا حوادث"

وأضاف أن المشاركين في المبادرة يلتزمون من خلال التوقيع على تعهد المبادرة بعدم ارتكاب أي مخالفات مرورية أو حوادث في اليوم الأول من الدراسة، ومن يكمل اليوم الدراسي بنجاح دون حوادث يحصل على شهادة التزام مروري وفرصة إزالة أربع نقاط سوداء من رخصة القيادة، ويمكنهم التسجيل والمشاركة في الحملة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (https://portal.moi.gov.ae/eservices/direct?scode=716&c=1)).