شرطة دبي تحل نزاعاً عائلياً وتعيد زوجة أوروبية وأطفالها إلى الإمارات

وأوضح الرائد آل علي أن المرأة الأوروبية تقدمت بشكوى إلى السفارة الإماراتية عبر الجهات المختصة، زاعمة أن زوجها لم يتكفل بمصاريف معيشتها وأطفالها، وقال: «أحد طفليهما يبلغ من العمر عامين والآخر خمسة أشهر، كما أفادت بأنه غير راغب في دفع ثمن أو حجز تذكرتي العودة إلى الإمارات، وبعد أن تواصلت السفارة مع الجهات المختصة، سارعت شرطة دبي إلى التواصل مع الأب بخصوص الشكوى، وسعت إلى حلها ودياً، مع إعطاء الأولوية لسلامة الأطفال قبل أي شيء آخر».