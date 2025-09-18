شرطة دبي تحذر من مواقع وهمية تبيع تذاكر القرية العالمية

أصدرت شرطة دبي تحذيراً من روابط احتيالية يتم تداولها عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، تروّج بشكل مضلل لباقات كبار الشخصيات (VIP) الخاصة بالموسم الجديد للقرية العالمية على أنها تُباع بأسعار "مخفضة". وأوضحت الشرطة أن هذه الروابط ما هي إلا عمليات احتيال تهدف إلى سرقة الأموال والبيانات الشخصية، حيث يقوم المحتالون بإنشاء مواقع مزيفة تحاكي الصفحات الرسمية لخداع المشترين.
وأشارت الشرطة إلى أن مثل هذه المحاولات الاحتيالية تعود للظهور كل عام، مستغلة الإقبال الكبير على شراء تذاكر القرية العالمية.
وأكدت السلطات أن شراء التذاكر وباقات كبار الشخصيات يجب أن يتم حصراً من خلال القنوات الرسمية ــــ موقع القرية العالمية الإلكتروني، تطبيق الهواتف الذكية، أو المنافذ المعتمدة. وللموسم الجديد، شددت القرية العالمية على أن الموقع الإلكتروني لـ"كوكا كولا أرينا" هو المنصة الوحيدة المعتمدة لشراء باقات كبار الشخصيات.
كما دعت الشرطة السكان إلى التحلي باليقظة، وتجاهل أي روابط مشبوهة، والإبلاغ عن الأنشطة الاحتيالية عبر منصة الجرائم الإلكترونية "e-Crime" أو الاتصال بالرقم 901.
المزيد سوف يتبع