شرطة دبي تحذر من مواقع وهمية تبيع تذاكر القرية العالمية

أصدرت شرطة دبي تحذيراً من روابط احتيالية يتم تداولها عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، تروّج بشكل مضلل لباقات كبار الشخصيات (VIP) الخاصة بالموسم الجديد للقرية العالمية على أنها تُباع بأسعار "مخفضة". وأوضحت الشرطة أن هذه الروابط ما هي إلا عمليات احتيال تهدف إلى سرقة الأموال والبيانات الشخصية، حيث يقوم المحتالون بإنشاء مواقع مزيفة تحاكي الصفحات الرسمية لخداع المشترين.