شرطة دبي تحذر من مخاطر القيادة عكس اتجاه السير

حذرت شرطة دبي السائقين من مخاطر القيادة عكس اتجاه السير، حيث أفادت السلطة بأن هذا التصرف يزيد من احتمالية وقوع حوادث مميتة نتيجة الاصطدامات المباشرة (وجهاً لوجه) بين المركبات.
وصرح العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، بأن قيادة المركبة أو الدراجة النارية عكس اتجاه السير، أو ركوب "السكوتر" في الاتجاه المعاكس، يشكل تهديداً مباشراً لحياة السائقين، ويعتبر أحد الأسباب الرئيسية للحوادث القاتلة.
ودعا جميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالمسارات الصحيحة واحترام قواعد المرور لحماية سلامتهم وسلامة الآخرين.
يأتي هذا التنبيه بعد واقعة ركوب رجل لدراجته (سكوتر) عكس اتجاه حركة السير، حيث أصيب بجروح خطيرة إثر اصطدام دراجته بسيارة في طريق داخلي بمنطقة "نايف" في دبي، وتم نقل الرجل إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.
وأوضح العميد جمعة بن سويدان أن تفاصيل الحادث تعود إلى بلاغ تلقته غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات، تحركت على إثره دوريات المرور وفرق الإسعاف فوراً إلى الموقع.
وأكد المسؤول على أهمية الالتزام بقوانين ولوائح المرور، مشدداً على أن مثل هذه السلوكيات قد تؤدي إلى عواقب وخيمة للسائقين وغيرهم من مستخدمي الطريق.