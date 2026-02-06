شرطة دبي تحذر من مخاطر القيادة عكس اتجاه السير

وصرح العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، بأن قيادة المركبة أو الدراجة النارية عكس اتجاه السير، أو ركوب "السكوتر" في الاتجاه المعاكس، يشكل تهديداً مباشراً لحياة السائقين، ويعتبر أحد الأسباب الرئيسية للحوادث القاتلة.